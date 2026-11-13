Los expertos en climatización coinciden: usar plástico de burbujas para calentar la casa puede funcionar, pero tiene limitaciones importantes que debes conocer

Este truco para mejorar la eficiencia de tu calefacción, que consiste en usar papel de burbujas y de aluminio, está avalado por la física. El papel de burbujas reduce la conducción del calor y el aluminio refleja más del 90% de la radiación infrarroja. Si este método se coloca entre el radiador y la pared, se puede reducir la pérdida de calor en casa, aunque tiene alguna que otra limitación que explicaremos a continuación.

¿Funciona la mezcla de papel de aluminio y burbujas?

Esta forma de calentar tu casa se está volviendo viral en las redes sociales y son muchos los usuarios que se preguntan: ¿Realmente funciona? Como comentábamos antes, el truco tiene una base científica, aunque no hace milagros.

Para entender cómo funciona, empezaremos explicando el primer elemento que interviene en este proceso: el papel de burbujas. Sus pequeñas burbujas contienen aire atrapado en su interior que contribuye al aislamiento térmico, dado que mantienen el calor. Aunque, de entre todos los materiales aislantes, el papel de burbujas no es especialmente el más eficaz.

Seguidamente, hablamos del papel de aluminio. Un estudio científico publicado en la revista Measurement Science Review demuestra, basándose en sus experimentos, que una superficie de aluminio limpia y pulida puede reflejar más del 90% de la radiación térmica, gracias a su alta reflectividad.

Por tanto, podemos concluir que este método de colocar detrás de un radiador papel de burbujas envuelto en papel de aluminio puede reducir la cantidad de calor que absorbe la pared (y así ese calor no se perdería), pero no garantiza que ese calor pueda redirigirse a la habitación.

Riesgos de condensación y consejos para evitarlo

A continuación, comentaremos esas pequeñas vicisitudes que puede acarrearnos este pequeño gesto de aislar la parte trasera del radiador. Los expertos señalan que esta parte de la pared puede padecer de condensación, dado que es más probable que esa zona se quede fría.

Las guías técnicas advierten que, si la pared de detrás del radiador se queda fría, puede formarse un flujo de aire húmedo que, en contacto con ciertas zonas de la pared, puede provocar condensación. Para aplicar este método de forma segura, los expertos aseguran: