Poner la lavadora parece una de las tareas domésticas más sencillas, pero conseguir que la ropa salga realmente limpia no siempre es tan fácil. En ocasiones, las prendas salen con manchas, restos de jabón o incluso un desagradable olor a humedad. Aunque tendemos a pensar que el problema está en el detergente o en la suciedad de la ropa, lo cierto es que algunos errores cotidianos al utilizar este electrodoméstico pueden estar detrás del problema.

Tal y como explica la experta en limpieza del hogar Pía Nieto, es fundamental mantener la lavadora en buenas condiciones, evitar llenar demasiado el tambor, respetar las cantidades recomendadas de producto y escoger el programa adecuado para cada tipo de colada. También es importante prestar atención a la temperatura del agua para evitar que los residuos se acumulen y terminen manchando la ropa.

¿Por qué la ropa no sale limpia de la lavadora?

Los restos de detergente, suavizante, pelusas y suciedad pueden acumularse en el interior de la lavadora y, con el tiempo, favorecer la aparición de bacterias y moho y provocar obstrucciones que afectan al funcionamiento del electrodoméstico. Para evitarlo, lo primero y más importante es saber por qué la ropa no sale limpia de la lavadora.

Para empezar, el filtro es uno de los componentes más importantes, ya que se encarga de recoger las pelusas, los restos de suciedad y las pequeñas partículas que se desprenden de las prendas durante el lavado. Con el tiempo, estos residuos se acumulan y terminan obstruyéndolo, dificultando la circulación del agua. Para evitarlo, Pía Organiza recomienda limpiarlo cada semana.

Por otro lado, llenar demasiado el tambor es otro de los motivos por los que la ropa puede salir sucia de la lavadora. Aunque aprovechar cada ciclo para lavar el máximo número de prendas parece una buena forma de ahorrar agua y electricidad, lo cierto es que hacerlo impide que éstas se limpien como es debido. «Llena el tambor como máximo hasta ¾ de su capacidad», recomienda Pía Organiza, según recoge El Mueble. De esta manera, las prendas tendrán el espacio necesario para moverse durante el lavado y facilitarán que el agua y el jabón actúen correctamente.

Otro error bastante habitual consiste en pensar que añadir más detergente o suavizante permitirá una limpieza más profunda. Sin embargo, sucede justo lo contrario. Según la experta, «usar más producto del necesario deja residuos que se quedan en la ropa y provocan mal olor. Sigue siempre la dosis recomendada». Cuando se utiliza una cantidad excesiva de estos productos, pueden quedar restos adheridos a las prendas y acumularse en el interior del electrodoméstico. En lugar de dejar la ropa más limpia, el exceso de jabón puede generar una película pegajosa que retiene la suciedad y favorece los malos olores. ¿El resultado? Prendas ásperas y con cierto olor a humedad.

Asimismo, «si utilizas detergente líquido a baja temperatura no se disuelve del todo bien y los restos se quedan dentro del tambor», advierte. Estos residuos pueden permanecer adheridos a las paredes del electrodoméstico y acumularse con cada lavado. Aunque parte de esos residuos se van por el desagüe, cuando el aclarado no es suficiente, pueden aparecer manchas muy difíciles de eliminar en las prendas. Para evitarlo, aconseja no utilizar temperaturas demasiado bajas con detergente líquido.

«Sube un poco la temperatura, mantente en 30 grados o súbela más, pero no por debajo de 30 grados», recomienda. Si necesitas lavar la ropa con agua más fría, puedes utilizar detergente en polvo, ya que se disuelve mejor en programas de 20 o 30 grados.

Programa de lavado y limpieza

Elegir correctamente el programa de la lavadora también es fundamental para conseguir que la ropa salga limpia. Por eso, conviene seleccionar el ciclo teniendo en cuenta tanto el tipo de tejido como las manchas a eliminar. En este sentido, la experta recuerda que «los ciclos rápidos o ecológicos no sirven para todo tipo de ropa» y aconseja «ajustar temperatura y tiempo según el nivel de suciedad». Cuando la ropa está especialmente sucia, conviene seleccionar un programa más largo y ajustar la temperatura según las indicaciones de las etiquetas. Así, el detergente tiene más tiempo para actuar y se favorece la eliminación de la suciedad más persistente.

Por último, una de las causas que suele pasar desapercibida es la suciedad acumulada en el interior de la lavadora, ya que los restos de detergente, la humedad y las pelusas pueden terminar convirtiéndose en un foco de bacterias y moho. Como explica Pía Nieto, «si no haces lavados de mantenimiento, las bacterias y restos de suciedad se transfieren a la ropa». Por este motivo, aconseja «limpiar el tambor al menos una vez a la semana».

Las zonas donde más residuos suelen acumularse son las juntas de la goma de la puerta, el cajetín del detergente y las paredes del tambor. La humedad que permanece después de cada lavado, unida a los restos de jabón y suciedad, crea unas condiciones favorables para la aparición de moho. Además de provocar malos olores, estas acumulaciones pueden acabar transfiriéndose a las prendas durante los siguientes ciclos.