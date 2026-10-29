Europa observa a Marruecos desde el espacio y descubre una enorme mancha roja en expansión

Desde la inmensidad del espacio, los satélites observan cómo la Tierra va transformándose con el paso del tiempo. Ver imágenes satelitales del planeta Tierra es impactante dada la magnitud del paisaje. A veces, resulta difícil discernir la parte de la tierra que se nos muestra en las imágenes, dada la frondosidad de la vegetación, las largas extensiones de desierto y la enorme superficie acuática que nos rodea. Aunque siempre habrá lugares icónicos que reconoceremos al instante, como el mar de invernaderos de Almería.

La grandiosidad de la imagen

Pero existen lugares que, por su naturaleza, son reconocibles al ojo humano. Es el caso de una imagen tomada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el mes de enero de este año que retrata la región de Uarzazate en Marruecos. La imagen fue capturada por el satélite Copernicus Sentinel-2 y luego procesada utilizando un canal de infrarrojo. Ese infrarrojo revela la vegetación oculta en el desierto.

Este sistema de infrarrojos funciona gracias a la vegetación existente en el lugar, ya que las plantas emiten luz verde y roja, invisible al ojo humano. Este tratamiento de la imagen lo estudian los científicos para comprobar el estado y la densidad de la flora. El resultado del estudio les permite saber qué áreas están cubiertas de plantas y qué terrenos albergan frondosidad. Algo clave en un territorio donde predominan los lugares áridos.

La clave de la cuestión

Donde hay vida vegetal, hay agua. El agua es el elemento esencial que hace posible la existencia y el desarrollo de los ecosistemas. De ahí la intensidad del rojo. Como la imagen fue tomada en enero, época de lluvias en la zona, los ríos tienden a ser caudalosos y transportan más cantidad de agua, favoreciendo el crecimiento y proliferación de ecosistemas en la zona.

Sobre todo, fascina lo caprichosa que es la disposición de la naturaleza. La distribución de esos puntos rojos se debe al recorrido de los ríos. La imagen destaca por el gran contraste del paisaje desértico con el paisaje frondoso. Además, también se muestran otros elementos de la región, como la Estación de Energía Solar de Uarzazate, conocida como el Complejo Noor, que ocupa más de 3.000 hectáreas.