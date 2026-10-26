Cómo eliminar los residuos quemados de la rejilla de una cocina de gas: basta con un solo producto que probablemente ya tienes en tu cocina

Limpiar las rejillas de una cocina de gas puede convertirse en una de las tareas domésticas más tediosas. Con el uso diario, la grasa de los alimentos, las salpicaduras de aceite y los restos de comida se acumulan sobre la superficie y, debido a las altas temperaturas, terminan formando una capa oscura y endurecida que no siempre desaparece con un poco de agua y jabón. Afortunadamente, existe un producto habitual en los hogares que ayuda a desprender buena parte de esos residuos sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Se trata del bicarbonato de sodio, con el que se puede preparar una pasta limpiadora sencilla con la que ablandar la suciedad y facilitar su eliminación. Aunque no es una fórmula milagrosa, sobre todo cuando la grasa lleva mucho tiempo carbonizada, puede ser suficiente para recuperar el aspecto original de las rejillas gracias a su naturaleza alcalina y a su suave acción abrasiva. Esto permite trabajar sobre las manchas sin tener que recurrir a estropajos muy duros que pueden rayar la superficie.

El truco definitivo para limpiar las rejillas de una cocina de gas

Cuando los restos de comida caen sobre la cocina, el calor puede endurecerlos y hacer que se adhieran con fuerza al metal. Cuando se acumulan con el paso del tiempo, termina formándose una capa cada vez más difícil de retirar. Por eso, los expertos insisten en la importancia de limpiar las rejillas con regularidad. El bicarbonato puede ser el mejor aliado, aunque su eficacia dependerá de la cantidad de suciedad, del tiempo que lleve adherida y del acabado de la rejilla. Los pasos a seguir son muy simples:

Antes de empezar, asegúrate de que los quemadores estén completamente apagados y de que la superficie se haya enfriado. Retira las rejillas con cuidado y colócalas sobre una superficie estable que puedas limpiar después. Para preparar la mezcla de bicarbonato, mezcla varias cucharadas de este ingrediente con una pequeña cantidad de agua. Añade el líquido poco a poco hasta conseguir una textura espesa, similar a la de una pasta. No debe quedar demasiado líquida, ya que el objetivo es que se mantenga adherida a las zonas sucias. Con una esponja suave o un paño, reparte la pasta por las zonas donde se acumulan la grasa y los restos quemados. Permite que la mezcla permanezca sobre la superficie durante media hora. Si la suciedad está muy incrustada, puede que sea necesario repetir el procedimiento. Utiliza una esponja no abrasiva o un cepillo de cerdas blandas para ayudar a desprender los residuos. Retira todos los restos de bicarbonato con agua y un paño húmedo. Después, seca las rejillas a conciencia antes de volver a colocarlas en la cocina.

El carácter ligeramente alcalino del bicarbonato de sodio puede ayudar a desprender los residuos grasos. Asimismo, sus partículas proporcionan una abrasión suave que facilita la eliminación mecánica de la suciedad cuando se frota la superficie. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la grasa acumulada y los restos verdaderamente carbonizados. La grasa se puede ablandar y desprenderse con relativa facilidad cuando se aplica esta pasta. En cambio, los residuos que se han quemado repetidamente pueden transformarse en una costra mucho más resistente. En estos casos, el bicarbonato puede mejorar el aspecto de la rejilla, pero no garantiza que desaparezcan todas las manchas.

Cuando las rejillas acumulan suciedad desde hace meses, lo mejor es colocar las rejillas en un recipiente amplio y cubrirlas con agua caliente, pero no hirviendo. Luego, se dejan reposar durante un par de horas antes de aplicar la pasta de bicarbonato. El agua templada o caliente ayuda a ablandar algunos restos de grasa y facilita la limpieza posterior.

Uno de los errores más frecuentes es utilizar estropajos metálicos, lana de acero o herramientas afiladas para eliminar la suciedad; aunque pueden parecer eficaces contra las costras más duras, también pueden rayar el esmalte,. Otro error es limpiar las rejillas cuando todavía están calientes; además del riesgo de quemaduras, los cambios bruscos de temperatura pueden resultar perjudiciales para algunos materiales. Por último, es importante no descuidar el secado. Las piezas de hierro fundido que permanecen húmedas pueden oxidarse, especialmente si no cuentan con un revestimiento protector.

Usos del bicarbonato de sodio en el hogar

Además de ayudar a eliminar los residuos quemados de las rejillas de la cocina de gas, el bicarbonato de sodio tiene otros usos. Uno de los más conocidos es la limpieza del horno. Mezclado con agua hasta formar una pasta, permite tratar determinadas manchas de grasa adherida en las paredes interiores. Basta con extenderla sobre las zonas sucias, dejarla actuar y retirarla con un paño húmedo.

También se puede utilizar para limpiar el fregadero. Aplicado con una esponja húmeda y movimientos suaves, ayuda a desprender las manchas. Otro uso habitual es colocar un recipiente abierto con bicarbonato para neutralizar olores en el frigorífico, aunque no sustituye la limpieza.