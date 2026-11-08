Cómo eliminar el mal olor de la lavadora y evitar que vuelva a aparecer: el rincón que poca gente conoce y debes limpiar después de cada lavado

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, pero solemos pasar por alto su limpieza y mantenimiento. Aunque su función principal es dejar la ropa impecable y con buen olor, lo cierto es que, con el paso del tiempo, puede convertirse en el origen de un problema bastante desagradable: el mal olor que termina impregnando tanto el interior de la lavadora como las prendas.

La explicación se encuentra en la acumulación de humedad, restos de jabón y suciedad que pueden favorecer la aparición de moho y bacterias no sólo en el tambor, sino también en el cajetín. Se trata de una zona donde se acumulan agua y residuos de detergente y suavizante, por lo que es fundamental limpiarla periódicamente para mantener el electrodoméstico en buenas condiciones y alargar su vida útil.

El truco definitivo para eliminar el mal olor de la lavadora

#lavadoras #limpiarlavadora #limpieza #limpiarcocina #cocinalimpia #casaordenada #hogarordenado #trucosdelimpieza #trucodelimpieza #ordenylimpiezaencasa #ordenylimpieza #instahack ♬ She Share Story (for Vlog) – 山口夕依 @oihana.bilbao Lee antes ⬇️ Por fin vamos a tener la goma de la lavadora impoluta y como nueva con este trucazo. La verdad, demasiado poco esfuerzo requiere para el pedazo de resultado que obtenemos 👏🏻 Antes de dejarte un par de trucos, quería daros las gracias. A todas las personas que me habéis ayudado a deshacerme del moho de la lavadora. Sois las mejores ❤️ no sé qué haría sin vosotras 🫂 A tener en cuenta: 1. Una vez terminado lo que os enseño en el vídeo, pon una lavadora (ja ciclo vacío) con un par de vasos de vinagre de limpieza en su interior. 2. Yo por si acaso una vez hecho el punto 1 he puesto un programa corto con alguna prenda que no me importaba que se estropease (para cerciorarme de que no queda ningún rato de lejía en el tampor. 3. Para que la aparición del moho se retrase, hay que secar bien la goma después de cada uso y dejar la puerta de la lavadora abierta. Espero que te haya servido y que lo pongas en práctica cuanto antes. Cualquier duda, te leo en comentarios. Oihana #lavadora

Todas las lavadoras tienen un compartimento extraíble en el que ponemos el detergente y el suavizante. Sin embargo, con el paso del tiempo, en su interior se pueden acumular restos de productos, humedad y suciedad que favorecen la aparición de moho y malos olores. Para limpiarlo correctamente, los pasos a seguir son muy simples:

Extrae el cajetín por completo. Para hacerlo, sólo tienes que presionar la pestaña ubicada en la parte central. Lleva el compartimento en el fregadero con agua y retira los restos de detergente y suavizante utilizando una bayeta. También te puedes ayudar de un cepillo de dientes viejo para llegar a los rincones más difíciles. Si hay suciedad muy incrustada, aplica unas gotas de lavavajillas o y frota suavemente hasta eliminar los residuos.

Además de utilizar agua y jabón, existen algunos remedios domésticos que ayudan a eliminar la suciedad acumulada en el compartimento, como el vinagre blanco. Si el cajetín está muy sucio, puedes sumergirlo en vinagre blanco durante unos cinco minutos. Después, frota las zonas afectadas con una esponja, aclara con abundante agua y sécalo antes de volver a colocarlo en la lavadora.

Para limpiar las manchas de moho, también puedes utilizar una solución de agua y agua oxigenada. Aplícala sobre las zonas afectadas, deja actuar el tiempo recomendado y frota con una bayeta o un cepillo pequeño. Finalmente, aclara bien y seca el compartimento. ¡Cuidado! Nunca mezcles vinagre con agua oxigenada ni combines productos de limpieza diferentes.

Más allá de la limpieza, es interesante conocer una serie de recomendaciones para mantener limpio el cajetín de la lavadora. En primer lugar, deja el cajetín abierto después de cada lavado para favorecer la ventilación y ayuda a reducir la humedad que puede provocar la aparición de moho. Por otro lado, utiliza la cantidad adecuada de detergente y suavizante; añadir más producto del necesario no hace que la ropa salga más limpia y puede favorecer la acumulación de residuos. Finalmente, evita sobrecargar la lavadora, ya que esto puede impedir el correcto funcionamiento del electrodoméstico y favorecer que queden restos de detergente y suavizante en el cajetín.

Goma de la lavadora

La limpieza de la lavadora no debe limitarse únicamente al cajetín. También es importante prestar atención a la goma, ya que es una de las zonas donde más humedad y suciedad suelen acumularse. Para limpiarla, abre la puerta de la lavadora y separa con cuidado los pliegues de la goma. A continuación, pasa una bayeta humedecida con agua y jabón neutro, y retira los restos del producto con otro paño húmedo y seca bien toda la goma. Para mantenerla en buen estado durante más tiempo, conviene pasar un paño seco por la goma para eliminar la humedad acumulada después de cada lavado.