Ana Iglesias (43 años), madre de 10 hijos: «Pido a mis hijos que colaboren aún a riesgo de que la cama no quede perfecta. El día a día nos ha ido mostrando el mejor camino»

Ana Iglesias (1983) acaba de publicar «Una locura de familia», donde comparte su experiencia criando a 10 hijos junto a su marido, Jesús. Para mantener la armonía en casa, considera fundamentales la organización, la responsabilidad compartida, el sentido del humor y saber mantener cierta distancia. Su día a día ha conquistado a millones de seguidores en redes sociales.

«A pesar de que hay momentos en los que te puedes ver desbordado y, obviamente, estresado, cuando acaba el día lo ves como algo divertido. Y todo aquello que en un momento puntual te ha podido desquiciar, lo ves hasta divertido y te ríes, y piensas que cuando sean mayores recordarás todo ese jaleo con nostalgia», comenta. Asimismo, insiste en la importancia de la rutina, ya que cuando surgen planes diferentes y se alejan por completo de sus hábitos, los niños empiezan a alterarse y la situación puede volverse caótica. «Aún así, es fundamental que ellos colaboren. Como yo les digo: no cuesta lo mismo que cada uno recoja su plato a que uno se encargue de recoger todos. Al margen de eso, cuando vives en una familia tan numerosa es necesario relativizar y priorizar».

Así es el día a día de una familia con 10 hijos

#maternidad #hijos #GRWM ♬ original sound – Kimberland Crafts @anaig_83 Supongo que cuando ya tienes controlada la situación , todo lo demás lo ves más complicado. Para mí lo peor fue el primero sin duda. Cuando aún el permiso de paternidad era de 13 días y enseguida te quedabas sola con el chiquitín. Quizás otro se estresaría en mi situación, pero la única forma de salir adelante con tantos niños es automatizar y delegar… Aún así todos los días hay que apagar fuegos. Pero con eso ya contamos y estamos acostumbrados a improvisar. Raro es el día que no viene alguno gritando desde el desayuno “¡papá!, ¡mamá!” Pero como ya os digo eso entra dentro de la rutina y lo vas solucionando sobre la marcha..☺️ En los stories de insta os enseño nuestro día a día: @unalocuradefamilia #familia

«Creo que pretender que todo sea perfecto no hace sino generar a muchas madres un gran sentimiento de culpa, por sentirse incapaces de llegar a todo. Y es que precisamente se pierde mucho tiempo cuando quieres que todo sea perfecto. Yo tengo el mismo tiempo que tú, pero con diez hijos; así que quizás es sólo que yo le dedico menos a según qué cosas, o quizás también pido a mis hijos que colaboren aún a riesgo de que la cama no quede perfecta o me dejen el frigorífico descolocado mientras guardan la compra. Al final, el día a día nos ha ido mostrando el mejor camino», asegura Ana en conversación con ElDebate.

La convivencia entre hermanos puede provocar pequeños roces, algo que considera completamente normal. Sus hijos pueden discutir por un juguete, pero cuando alguno falta, enseguida todos se preocupan por saber cómo está. Han vivido algún que otro susto y es precisamente en esos momentos cuando ha podido comprobar la fuerte unión que existe entre ellos. A pesar de las diferencias de edad, ese vínculo surge de forma natural. Lo habitual es que los niños jueguen con los hermanos que tienen edades más próximas, aunque los mayores también suelen ayudar a los pequeños cuando lo necesitan.

Uno de los tópicos más extendidos es pensar que, para tener muchos hijos, es necesario tener mucho dinero, pero, ¿realmente esto es así? «Depende del nivel de vida que quieras tener. Hay familias que con poco se administran muy bien y no dejan de hacer planes, solo que más económicos, como salir al campo y disfrutar de un picnic; luego hay otras que llevan un nivel de vida medio y se pueden permitir salir a comer por ahí, viajar y darse algún que otro caprichito pero sin perder la cabeza, y luego hay otras para las que el dinero nunca será una preocupación».

Actualmente, algunas familias numerosas reciben ayudas, pero no por el simple hecho de tener muchos hijos, sino por estar en situación de vulnerabilidad. Según explica Ana, las personas que trabajan no tienen tantas prestaciones, algo que también ocurre en familias como la suya. Sí existe una deducción importante en la Declaración de la Renta, aunque no es lo suficientemente elevada como para compensar económicamente el hecho de tener tantos hijos. Otras ayudas disponibles para muchas familias incluyen el bono social de la luz, descuentos en el IBI y bonificaciones en las matrículas de estudios superiores.

«La sociedad cada vez es más exigente en lo que a maternidad y paternidad se refiere. Muchos padres prefieren no tener más de uno porque piensan que para ser padre hay que volcarse al 100% en tu hijo, y por tanto no ven opción a tener un segundo hijo ante la imposibilidad de dar otro 100% a un segundo. Cada día, cientos de padres y madres se sienten señalados por otros padres con otro nivel de vida y otras circunstancias, porque las suyas quizás les impidan poder pasar la tarde sentados con sus hijos jugando o haciendo la tarea. Obviamente son tus hijos y no te tienes que desentender de ellos; está bien jugar con ellos un rato, pero también está bien que aprendan que pueden aburrirse», concluye.