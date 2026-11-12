Se acabó el reinado de la lengua de suegra: la nueva planta de interior que marcará tendencia en 2027 es mucho más elegante

Durante muchos años, la lengua de suegra ha sido una de las plantas más habituales en interiores. Y es fácil entender el porqué ya que se trata de una planta que resiste bien, necesita pocos cuidados y sus hojas verticales encajan prácticamente en cualquier rincón. Sin embargo, de cara a 2027 parece que otra especie empieza a ganar protagonismo en decoración por una razón muy distinta, y es que sus hojas parecen casi pintadas a mano.

Nos referimos a la calathea, y que ya se perfila como una de las plantas de interior que más veremos el próximo año. No es tan sufrida como la tradicional lengua de suegra o sansevieria, y a cambio ofrece una variedad de formas y colores difícil de encontrar en otras especies. Verdes intensos, tonos plateados, dibujos geométricos e incluso matices rosados o morados convierten sus hojas en el verdadero centro de atención y de hecho, en la planta que vas a querer tener en casa en 2027.

La nueva planta de interior que marcará tendencia en 2027

El atractivo de la calathea está precisamente en el follaje, ya que a diferencia de otras plantas que destacan por las flores, se cultiva principalmente por los dibujos de sus hojas, que cambian bastante según la variedad. Algunas presentan franjas plateadas, otras líneas finas de color rosa y también las hay con manchas oscuras que recuerdan a las plumas de un pavo real. Y entre las más conocidas está la Calathea orbifolia, con grandes hojas redondeadas recorridas por bandas claras. También está la makoyana, conocida como planta pavo real, que presenta dibujos mucho más marcados, mientras que la ornata se reconoce por sus líneas finas sobre un verde oscuro. La lancifolia, por su parte, tiene hojas alargadas y onduladas.

Hay además una peculiaridad que resulta especialmente llamativa. Algunas calatheas cambian la posición de sus hojas a lo largo del día. Si nos fijamos, podremos ver como cuando llega la noche pueden levantar las hojas y volver a abrirlas con la luz de la mañana. Este movimiento recibe el nombre de nictinastia y explica que también se las conozca como plantas de oración. Y aunque el nombre calathea sigue siendo el más utilizado en viveros y tiendas, la clasificación botánica ha cambiado para muchas de estas especies. Varias pertenecen actualmente al género Goeppertia, aunque comercialmente se continúen vendiendo con su denominación tradicional.

Por qué encaja tan bien en la decoración actual

La diferencia frente a la lengua de suegra se nota a primera vista. La sansevieria tiene una presencia mucho más vertical y sobria, mientras que la calathea aporta volumen, movimiento y bastante más color. Ese aspecto la hace especialmente adecuada para interiores donde predominan la madera, los tonos neutros, la cerámica o los tejidos naturales. Un sólo ejemplar puede funcionar prácticamente como pieza decorativa, sobre todo cuando se elige una variedad de hojas grandes.

La orbifolia en particular, queda bien en salones amplios o junto a un mueble bajo, mientras que las variedades más pequeñas pueden colocarse sobre un aparador o una mesa auxiliar. Además, tampoco necesita estar pegada a una ventana para destacar, porque precisamente el sol directo es uno de sus principales enemigos. Eso sí, no es una planta para olvidarse de ella durante semanas. La lengua de suegra ha triunfado, entre otras cosas, porque tolera bastante bien los descuidos, pero la calathea exige algo más de atención si se quiere mantener intacto el dibujo y el color de sus hojas.

Cómo cuidar una calathea para que no se estropee

El primer punto es la luz. Necesita un espacio luminoso, pero sin recibir directamente los rayos del sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad. La exposición directa puede quemar las hojas y hacer que pierdan parte de su coloración. Una ventana orientada al este o al norte suele proporcionar buenas condiciones.

También agradece bastante humedad ambiental. No es extraño si se tiene en cuenta su origen tropical. Una cocina o un baño luminoso pueden funcionar bien, aunque también es posible aumentar la humedad colocando varias plantas juntas o utilizando una bandeja con grava húmeda.

En cuanto al riego requiere cierto equilibrio. Durante primavera y verano conviene mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero nunca empapado, ya que si queda agua acumulada en el fondo del macetero, las raíces pueden terminar pudriéndose. En invierno hay que reducir la frecuencia y dejar que la superficie empiece a secarse antes de volver a regar. Y por último, debes fijarte en las hojas, ya que si notas que tiene las puntas marrones, significa que algo no va bien y puede ser tal vez porque el ambiente está muy seco. También conviene mantenerla lejos de radiadores, calefactores, corrientes de aire y aparatos de aire acondicionado.

El mejor lugar de la casa para colocarla

Encontrar el sitio adecuado puede marcar bastante la diferencia. Lo ideal es una estancia luminosa en la que la planta reciba claridad durante varias horas, pero quede protegida del sol directo. Cerca de una ventana con una cortina ligera suele funcionar bien. Los baños con luz natural son otra opción interesante por la humedad, al igual que determinados rincones del salón donde no llegue directamente el sol de mediodía.

Por último, la Royal Horticultural Society recomienda mantener estas plantas en un ambiente cálido, sin cambios bruscos de temperatura, y señala como referencia habitual unos 16-21 °C para su cultivo en interior.