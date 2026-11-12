La Ruta 66 cumple 100 años: un siglo recorriendo la carretera más legendaria de Estados Unidos

Recorrer la Ruta 66 sigue siendo, cien años después, uno de esos viajes que empiezan mucho antes de poner el coche en marcha. Está en las películas, en los diners de carretera, en los moteles de neón, en los pueblos que parecen detenidos en el tiempo y en esa imagen final frente al Pacífico. Este semana, la carretera más legendaria de Estados Unidos cumple 100 años, convertida en mucho más que una vía entre Chicago y Santa Mónica: en una forma de viajar en la que el propio camino forma parte de la experiencia.

Con motivo de este centenario, Civitatis propone recorrer la Mother Road a través de algunas de las experiencias que pueden formar parte del trayecto, desde contemplar Chicago desde el agua hasta sobrevolar Albuquerque en globo, adentrarse en Antelope Canyon o terminar el viaje explorando Los Ángeles y Santa Mónica.

«Recorrer la Ruta 66 es como protagonizar tu propia road movie, pero para que sea un peliculón necesitas que pasen cosas increíbles en cada etapa. Nosotros no entendemos los viajes como una simple ruta en el GPS, sino como una colección de recuerdos perfectos. Nuestro objetivo es que lo que vivas entre Chicago y Los Ángeles sea inolvidable», señala David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis.

¿Dónde empieza y termina?

La Ruta 66 empieza en Chicago, Illinois, y termina en Santa Mónica, California, a orillas del océano Pacífico. Creada el 11 de noviembre de 1926, la histórica carretera atravesó Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, conectando el Medio Oeste con la costa oeste de Estados Unidos. A lo largo del camino surgieron negocios, moteles, estaciones de servicio y restaurantes que terminaron formando parte de una estética propia, inseparable hoy del imaginario estadounidense.

Aunque dejó de formar parte oficialmente de la red de carreteras federales en 1985, su legado ha sobrevivido al asfalto. Buena parte del antiguo trazado puede seguir recorriéndose y localidades enteras mantienen vivo su vínculo con la conocida como Mother Road.

El resultado es un viaje en el que conviven grandes ciudades con paradas aparentemente pequeñas que han terminado convirtiéndose en auténticos iconos: desde la Blue Whale of Catoosa, en Oklahoma, hasta los coches semienterrados de Cadillac Ranch, en Amarillo; pasando por antiguos puentes, gasolineras, museos y restaurantes que conservan buena parte de la estética de mediados del siglo XX.

Qué ver en la Ruta 66

Recorrer la Ruta 66 es avanzar de icono en icono. A lo largo de sus casi 4.000 kilómetros, el viajero se encuentra con ciudades, museos, diners, paisajes y curiosidades de carretera que ayudan a entender por qué esta ruta sigue siendo única. Estas son algunas de las paradas que mejor resumen su espíritu.

Chicago, punto de partida

La aventura comienza en Chicago, donde arranca históricamente la Ruta 66 antes de poner rumbo hacia el oeste. Pero antes de coger el coche, merece la pena dedicar tiempo a una ciudad que ha hecho de su arquitectura y de su skyline dos de sus grandes señas de identidad.

Entre las experiencias de Civitatis se encuentran diferentes propuestas para conocerla, desde un free tour por Chicago hasta la posibilidad de contemplar la ciudad desde el agua con un paseo en barco por el lago Michigan o un crucero nocturno por el río Chicago y el lago.

Después llega el momento de empezar la carretera. Illinois ofrece algunas de las primeras estampas clásicas del recorrido, con localidades como Pontiac, donde se encuentra el Route 66 Hall of Fame and Museum, o Springfield, antes de continuar hacia Misuri y adentrarse en el corazón del Medio Oeste.

Oklahoma y Texas: grandes iconos

Buena parte de la personalidad de la Ruta 66 aparece precisamente cuando se dejan atrás las grandes ciudades. Misuri, Kansas, Oklahoma y Texas concentran muchas de esas paradas inesperadas que han terminado formando parte de la identidad de la carretera.

En Oklahoma, la Blue Whale of Catoosa (la Ballena Azul, ubicada al este de Catoosa) se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del recorrido, mientras que el Oklahoma Route 66 Museum, en Clinton, permite acercarse a la historia de la vía y al papel que desempeñó en algunos de los grandes desplazamientos de población del país.

Ya en Texas, Cadillac Ranch, a las afueras de Amarillo, resume como pocos lugares ese espíritu excéntrico de la Ruta 66: una instalación formada por diez Cadillac semienterrados en el suelo y cubiertos por capas de grafitis dejadas por generaciones de viajeros. Aquí, parar unos minutos ante una antigua gasolinera, entrar en un diner o desviarse para fotografiar una de estas curiosidades no supone interrumpir el recorrido. Es, precisamente, parte de lo que convierte a la Ruta 66 en un viaje diferente.

Qué ver en Nuevo México

Al entrar en Nuevo México, el paisaje cambia y la carretera empieza a abrirse paso entre escenarios cada vez más desérticos. Tucumcari y Albuquerque conservan buena parte de la estética clásica vinculada a la Ruta 66, con antiguos moteles, carteles luminosos y tramos históricos que todavía remiten a la América de mediados del siglo XX. En Albuquerque, Civitatis propone dejar el coche durante unas horas y contemplar el paisaje desde otra perspectiva con un paseo en globo, una experiencia que permite observar desde las alturas el entorno desértico y montañoso que rodea la ciudad.

Albuquerque mantiene además una relación muy estrecha con la antigua carretera. Central Avenue sigue buena parte del trazado histórico de la Ruta 66 y continúa funcionando como uno de los grandes ejes de la ciudad, conectando ese pasado viajero con nuevas propuestas culturales.

Arizona y la Ruta 66

Arizona concentra algunos de los tramos más reconocibles de la Ruta 66. El recorrido atraviesa localidades como Holbrook, Winslow, Flagstaff, Seligman o Kingman, además del Petrified Forest National Park, el único parque nacional de Estados Unidos que conserva un tramo de la histórica carretera.

Pero el viaje actual por la Ruta 66 también se construye a partir de sus desvíos. Uno de los más habituales lleva hasta Page, donde Civitatis ofrece diferentes propuestas para recorrer el Cañón del Antílope, tanto en Upper como en Lower Antelope Canyon. La visita puede completarse con otros grandes paisajes de la zona, como Horseshoe Bend, Glen Canyon Dam o el lago Powell, que puede recorrerse en kayak o en barco.

Otro de los grandes desvíos es el Gran Cañón. Aunque no forma parte del trazado histórico, su cercanía a Flagstaff y Williams hace que muchos viajeros lo incorporen al recorrido, sumando al viaje uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Estados Unidos.

¿Las Vegas en la Ruta 66?

Las Vegas no forma parte del trazado histórico de la Ruta 66, pero se ha convertido en uno de los desvíos más habituales para quienes recorren el oeste del país. Después de varios días entre pequeños pueblos, carreteras abiertas y grandes extensiones de desierto, el neón del Strip supone un cambio de escenario casi total.

Civitatis cuenta con distintas experiencias para conocer la ciudad, como un tour nocturno por Las Vegas, un paseo en helicóptero sobre sus luces o algunos de los espectáculos que forman parte de su oferta de ocio. Su inclusión en muchos itinerarios refleja también cómo se entiende hoy este viaje: la Ruta 66 funciona como hilo conductor, pero no obliga a seguir una línea rígida. Los desvíos forman parte, cada vez más, de la experiencia.

California y Santa Mónica

La última parte del recorrido atraviesa California y el desierto de Mojave antes de aproximarse poco a poco a Los Ángeles. Durante esta etapa todavía aparecen lugares ligados a la historia de la carretera, como el emplazamiento del primer McDonald’s en San Bernardino, antes de alcanzar finalmente la costa del Pacífico.

En Los Ángeles, Civitatis propone diferentes formas de completar el viaje, como un tour por la ciudad, visitas a los estudios Warner Bros., recorridos hasta el cartel de Hollywood o experiencias por Venice Beach, Santa Mónica y Marina del Rey.

Después de casi 4.000 kilómetros, la Ruta 66 termina en Santa Mónica, frente al océano Pacífico. Allí, el cartel End of the Trail de Santa Monica Pier se ha convertido en una de las fotografías más buscadas por quienes completan la carretera. Un punto final que resume bien el espíritu de este viaje: después de atravesar ocho estados, grandes ciudades, desiertos, pueblos, diners y kilómetros de carretera, lo que permanece no es únicamente el destino final, sino todo lo vivido por el camino.