Con motivo del centenario del fallecimiento de Rainer Maria Rilke (Praga, 1875-Montreux, 1926), el Museo Nacional del Prado presenta una exposición dedicada a analizar la influencia que el arte y la cultura españoles ejercieron en la trayectoria intelectual y literaria de uno de los grandes poetas europeos del siglo XX.

La muestra propone un recorrido por la relación de Rilke con el arte español, desde sus primeros escritos juveniles sobre Velázquez y Murillo hasta su interés por el Greco, Goya, Ignacio Zuloaga, Pablo Picasso y María Blanchard. A través de pinturas, dibujos, fotografías históricas, publicaciones, manuscritos y correspondencia, la exposición muestra cómo la contemplación artística se convirtió para el poeta en una fuente esencial de conocimiento y creación.

Antes de viajar a España, Rilke tuvo ocasión de acercarse a la pintura española en museos, colecciones y exposiciones de ciudades como Praga, Viena, Múnich, Berlín y París. En estos contextos conoció tanto la obra de los grandes maestros como la de algunos artistas contemporáneos y fue configurando una imagen del país estrechamente vinculada a su patrimonio artístico.

Entre estos encuentros, el descubrimiento de la pintura de El Greco resultó especialmente decisivo. En el Salon d’Automne de París de 1908, Rilke contempló Vista de Toledo, que actualmente pertenece al Metropolitan Museum of Art de Nueva York y ha sido prestado para esta exposición. La obra le causó una impresión profunda y alimentó su interés por conocer la ciudad, que visitaría cuatro años después como primer destino de su viaje por España.

Rilke llegó a Toledo en noviembre de 1912 y permaneció allí cerca de un mes. Durante su estancia recorrió sus calles, iglesias y monumentos y contempló las obras de El Greco conservadas en la ciudad. Entre ellas se encontraba la Inmaculada Concepción de la capilla Oballe, que se convirtió en fuente de inspiración para su poema Asunción de María. La ciudad, su arquitectura y el paisaje del Tajo dejaron una huella duradera en su imaginario literario.

Tras pasar por Córdoba y Sevilla, el poeta se instaló en Ronda, donde permaneció hasta febrero de 1913. La singular configuración de la ciudad y la monumentalidad paisajística de su entorno propiciaron un periodo de intensa reflexión y escritura. Allí compuso, entre otros textos, La trilogía española, una de las manifestaciones más significativas de la influencia que el paisaje español ejerció en su obra.

Madrid constituyó la última etapa de este recorrido. Durante su estancia en la capital, Rilke visitó en varias ocasiones el Museo del Prado, donde prestó especial atención a las obras del Greco, Velázquez y Goya. La exposición reconstruye esta experiencia mediante pinturas, fotografías históricas, publicaciones y documentos que permiten aproximarse tanto a la ciudad como a las salas del Museo que el poeta conoció en 1913.

La muestra aborda asimismo la relación de Rilke con la creación española contemporánea. El poeta mantuvo un estrecho contacto con Ignacio Zuloaga, cuyas pinturas inspiraron algunos de sus poemas. También conoció, entre otras obras de Pablo Picasso, la Familia de saltimbanquis, obra que se ha relacionado con la quinta de las Elegías de Duino, y se interesó por la pintura de María Blanchard, especialmente por La comulgante.

Uno de los principales valores de la exposición reside en la reunión de pinturas y documentos procedentes de más de veinte instituciones y colecciones públicas y privadas, españolas e internacionales.

Entre los préstamos más excepcionales se encuentran tres obras del Musée Bonnat-Helleu de Bayona: Supuesto retrato del duque de Benavente y San Jerónimo, del Greco, y Autorretrato con gafas, de Goya.

Las especiales condiciones que regulan la salida de las colecciones de esta institución confieren un carácter extraordinario a su presencia en Madrid, ya que ninguna de las tres pinturas se había expuesto fuera de Bayona desde 1901, año de inauguración del museo.

Entre los demás prestadores figuran The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Musée d’Orsay, la Nationalgalerie de Berlín, el Szépmüvészeti Múzeum de Budapest, el Deutsches Literaturarchiv Marbach, el Schweizerisches Literaturarchiv de Berna, la parroquia de San Nicolás de Bari (Toledo), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Patrimonio Nacional.

El recorrido incorpora también materiales de especial relevancia para conocer el proceso creativo del poeta, entre ellos fragmentos inéditos de tres cuadernos de apuntes y cartas igualmente inéditas. Estos muy relevantes documentos, cuidadosamente editados en el catálogo, permiten seguir la manera en que Rilke registró y reelaboró sus impresiones ante las obras de arte, las ciudades y los paisajes españoles hasta integrarlas en su escritura.

Junto a estos materiales, se presenta un destacado conjunto de fotografías históricas de Toledo, Ronda y Madrid. Algunas fueron adquiridas, seleccionadas o enviadas por el propio Rilke y conservan sus anotaciones manuscritas. Otras permiten reconstruir el aspecto de los lugares que visitó y la forma en que la pintura española se mostraba en los principales museos europeos durante las primeras décadas del siglo XX.

Comisariada por Javier Arnaldo, jefe del Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado, y Javier Barón, jefe de Conservación de Pintura del siglo XIX, la exposición se organiza en un ámbito introductorio y cuatro secciones: España en París, Del Greco a Toledo, Ronda y el paisaje español y Madrid. Esta articulación permite seguir la evolución del interés de Rilke por España, desde sus primeras aproximaciones juveniles al arte español hasta la incorporación de esta experiencia a algunos de los escritos fundamentales de su obra tardía.

El centenario de la muerte del gran poeta europeo Rainer Maria Rilke, acaecida en Montreux (Suiza), el 29 de diciembre de 1926, a los cincuenta y un años de edad, brinda una excelente ocasión para profundizar en el conocimiento de su legado intelectual.

El Museo del Prado dedica al escritor una muestra centrada en la atención que prestó al arte español a lo largo de su vida y en su obra. Rilke sintió un vivo interés por la historia del arte, así como por la realidad artística de su propia época. Se relacionó y colaboró con muchos artistas y escribió abundantemente sobre temas de artes plásticas.

El lenguaje artístico de los pintores españoles le ocupó desde su juventud. Ignacio Zuloaga, Pablo Picasso y María Blanchard fueron, entre los modernos, importantísimos referentes para Rilke en diversos momentos de su vida; Velázquez, Murillo, Goya y muy especialmente el Greco lo fueron entre los antiguos.

El viaje que realizó a España en el invierno de 1912-13 daría una expresión concreta a esos intereses culturales. Y, más allá de sus textos sobre arte, la escritura de Rilke destaca absolutamente en la poesía moderna por su preclaro carácter visual. La exposición invita a descubrir la sensibilidad de este poeta inmenso como intérprete del arte y del paisaje cultural españoles en una época además coincidente con el florecimiento de la historiografía artística moderna.