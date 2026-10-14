Farcama Suena reúne a más de 6.000 asistentes en una noche de música en directo en Toledo.

La Plaza de Toros de Toledo se convirtió el pasado sábado, 10 de octubre, en punto de encuentro para más de 6.000 personas con la celebración de la tercera edición de Farcama Suena. El festival, que colgó el cartel de entradas agotadas varias semanas antes de su llegada, reunió las actuaciones de Vermú, Siloé y Ultraligera en una jornada que volvió a apostar por la música en directo como complemento a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha.

Promovido por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y organizado por la agencia toledana Señor Medusa, el evento busca acercar la artesanía a nuevos públicos mediante una propuesta cultural conectada con los gustos musicales actuales. La convocatoria reunió una programación que recorrió diferentes vertientes del pop y el rock.

Vermú

La banda Vermú abrió la programación musical con un repertorio en el que confluyen las melodías luminosas, el pop de raíz y las referencias a la identidad y las costumbres. Su directo fue el encargado de dar comienzo a una noche que fue ganando intensidad con la llegada de los siguientes artistas.

La formación aportó el primer impulso a una jornada que combinó diferentes estilos y preparó el ambiente para las actuaciones principales, ante un recinto que había completado su aforo con antelación.

Siloé

La actuación de Siloé fue uno de los momentos destacados de la noche. El grupo ofreció un recorrido por su particular universo sonoro, en el que conviven los instrumentos acústicos, las bases electrónicas y la fuerza del rock, acompañado de una puesta en escena que mantuvo la atención de los asistentes de principio a fin.

La respuesta del público se hizo notar desde el comienzo, especialmente con «Terrorismo emocional», cuyos primeros acordes fueron recibidos con una ovación. La energía se mantuvo con «Si me necesitas llámame», otro de los temas que logró una mayor implicación de los presentes.

La Plaza de Toros dejó entonces una de las estampas más llamativas del festival: miles de teléfonos iluminando el recinto mientras los asistentes cantaban junto a la banda. Un ambiente de complicidad que se prolongó hasta el cierre del concierto, cuando Siloé interpretó «Todos los besos» para despedirse entre aplausos.

Ultraligera

El relevo lo tomó Ultraligera, que cambió el registro musical con un directo de mayor intensidad y protagonismo de las guitarras eléctricas. La banda comenzó con «Lapsus», dando paso a una actuación en la que el sonido potente y la energía sobre el escenario marcaron el desarrollo del concierto.

Durante la noche también sonaron «Matanza en el hotel» y «Tú no lo ves», dos canciones que animaron a los asistentes a acompañar al grupo con cánticos y saltos desde distintos puntos del recinto.

Con su actuación, Ultraligera aportó el componente más enérgico de la velada y completó una programación que reunió distintas corrientes del panorama musical actual.

Señor Medusa

Farcama Suena forma parte de la estrategia para ampliar el alcance de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha mediante actividades culturales capaces de atraer a públicos diversos. La música contemporánea actúa así como punto de conexión entre una actividad tradicional, ligada al oficio y la creación artesanal, y las nuevas generaciones.

La agencia Señor Medusa está al frente de la organización desde el nacimiento del festival en 2024. En su trayectoria destaca también el concierto de Amaral celebrado durante la edición anterior, además de otros acontecimientos musicales desarrollados en la región con artistas como Leiva y Lori Meyers.

Con la respuesta registrada el 10 de octubre, Farcama Suena suma una nueva convocatoria multitudinaria y mantiene su apuesta por integrar la música en directo en la programación cultural vinculada a la feria. La Plaza de Toros de Toledo volvió a consolidarse, de este modo, como escenario de una propuesta que combina entretenimiento, cultura y promoción de la artesanía regional.

Feria de Artesanía

Farcama ha cerrado su edición de 2026 con más visitantes y, sobre todo, con más ventas. Unas 92.000 personas han pasado por la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, celebrada del 7 al 12 de octubre en el Parque de la Vega de Toledo, mientras que las ventas registradas han aumentado un 16,5 % respecto al año pasado.

Son las primeras cifras del balance de la 45 edición de una de las citas más importantes de la artesanía regional. En 2025 fueron 88.000 los visitantes, por lo que este año han pasado por Farcama unas 4.000 personas más.