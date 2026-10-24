Tim Burton prepara su siguiente película junto a un Nobel de Literatura: estará ambientada en el Japón de la posguerra

La figura de Tim Burton sigue siendo la de una marca autoral que todavía encandila a los espectadores. Pero es cierto que el realizador vive una de las etapas menos brillantes de su carrera, tanto a nivel artístico como comercial. Big Fish, La novia cadáver y Charlie y la fábrica de chocolate se estrenaron hace más de dos décadas y a pesar del éxito televisivo de la serie Miércoles y el aplauso general por la secuela tardía de Bitelchús Bitelchús, los fans del lóbrego cineasta quieren volver a verlo dirigir un proyecto original y no un remake o un live-action como el de Dumbo. Por suerte, ahora hemos podido saber que el futuro del director vuelve a una vereda creativa que podría recuperar el esplendor que su obra tuvo en los 90. Burton ya prepara su próxima película junto al escritor Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro.

Todavía sabemos muy poco de la esperada colaboración fílmica. La cinta todavía no tiene un título oficial, pero sí conocemos que tendrá una ambientación centrada en el Japón de la posguerra. Actualmente, el dos veces nominado al premio de la Academia acaba de finalizar el rodaje de la tercera temporada de Miércoles. Sin embargo, los informes de la prensa norteamericana explican que su asociación con Ishiguro es la preproducción a la que Burton le está dedicando más tiempo. El libreto del novelista nipón está finalizado, aunque todavía ninguna distribuidora o gran estudio se ha apostado por esta futura película que seguramente no llegue a los cines hasta, al menos, 2028.

Tim Burton dirigirá la historia escrita por Kazuo Ishiguro, Nobel de Literatura

El autor confirmó la noticia en la presentación de Klara y el sol en el reciente Festival de Cine de Londres. Tal y como cuenta Deadline, Ishiguro quiso dejar claro que su tándem narrativo con Burton no iba a pertenecer a ninguna de sus novelas anteriormente publicadas. El siguiente paso será el de conseguir que alguna estrella actoral le ponga rostro al proyecto, motivando la entrada de alguna major. Teniendo en cuenta los buenos resultados de su serie con Jenna Ortega y la rentabilidad de la taquilla de Bitelchús Bitelchús, no sería extraño ver tanto a Netflix como a Warner Bros. –ahora absorbida por Paramount Pictures– dentro de la puja por los derechos de distribución del largometraje.

Burton todavía no ha confirmado que este vaya a ser su próximo estreno. De hecho, en su agenda más inmediata se encuentra el remake de El ataque de la mujer de 50 pies, el cual estará producido y protagonizado por Margot Robbie.

La suma de la elegancia, el tono pausado y la nostalgia del estilo de Ishiguro formará una mezcla un tanto ecléctica con la estética gótica y el expresionismo que Burton suele imprimir a su universo ficcional.

Ishiguro, una figura cada vez más vinculada al cine

El cine lleva bebiendo de la obra de Ishiguro desde principios de los 90, cuando el director James Ivory adaptó la fantástica Lo que queda del día. El escritor ha combinado la faceta de ser el autor primigenio de dichas historias con su vertiente como guionista, escribiendo el guion original de filmes posteriores como La música más triste del mundo (2003), La condena rusa (2005) o el reciente remake de Vivir (1952) de Akira Kurosawa, Living (2022).

Taika Waititi es el último realizador que ha adaptado su trabajo con Klara y el sol, título que se estrenará en nuestro país el próximo 30 de octubre. Antes de su asociación con Burton, Guillermo del Toro planea llevar al stop motion su novela, The Buried Giant.