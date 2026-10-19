Una de las mejores películas del 2026 es un documental: ¿Puede ‘You Can See Everything’ dar el «sorpasso» en los Oscar?

En la historia de la alfombra roja, nunca un documental ha ganado la estatuilla dorada a la mejor película. De hecho, tampoco ha existido la posibilidad. La Academia jamás le ha otorgado siquiera una nominación al formato. Sin embargo, desde hace algunas semanas existe una pieza que poco a poco se está ganando por derecho propio romper esa tradición: You Can See Everything podría ser la gran sorpresa de la próxima edición de los Oscar.

El documental, producido por A24, es obra del escritor e inclasificable director Nathan Fielder, quien, de la mano de Lance Oppenheim, siguió la vida de Elizabeth Holmes durante 34 días antes de que esta entrase en la cárcel por fraude. Holmes fue la fundadora de la empresa tecnológica Theranos, la cual aseguró haber revolucionado los análisis de sangre desarrollando una herramienta que permitía realizar cientos de pruebas médicas complejas y diagnósticos con una única gota de sangre. Pero en 2015, una investigación de The Wall Street Journal descubrió que dicha innovación no funcionaba, estafando a sus clientes modificando en secreto las pruebas y arrojando resultados erróneos y, en el mejor de los casos, imprecisos.

El caso no pasó por alto en Hollywood, el celebrado documentalista Alex Gibney analizó el caso en The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley y Amanda Seyfried hizo de Holmes en la popular serie de Disney Plus, The Dropout. No obstante, el retrato de Fielder no tiene nada que ver con cualquier aproximación que hayamos visto hasta ahora. You Can See Everything (Puedes verlo todo) ha sido descrita como un duelo psicológico que rompe las reglas típicas del género documental, poniendo frente a frente a dos maestros del simulacro en una partida verbal sobre los límites de la verdad.

A24 quiere llevar a ‘You Can See Everything’ a los Oscar’ 2027

El estudio independiente está siendo realmente ambicioso con el proyecto. Según Variety, la distribuidora está posicionando el título en la categoría de mejor película, evitando su sección matriz. Pues tal y como revelan otros medios, fuentes cercanas a A24 aseguran que existe cierto miedo a que la candidatura en la opción de mejor documental pueda penalizar a la producción en la consideración reina. Por eso, la compañía parece haber preferido apelar directamente al voto masivo de toda la Academia y no a una tipología tan de nicho.

La prensa especializada que ya la ha podido ver ha respondido con unanimidad: Las casi tres horas del documental se pasan volando y todos recaen en que nunca han visto nada igual, con un Fielder desdibujando –como es habitual en sus creaciones– los límites de la verdad, el documental y la ficción.

En el momento de la elaboración del presente artículo, You Can See Everything mantiene un 98% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y unas notas casi perfectas en Metacritic. Además, la cinta ha logrado la máxima nota histórica de la plataforma Letterboxd.

El trabajo de Fielder y Oppenheim es tan rompedor que el circuito de premios todavía no sabe cómo clasificar bien la producción. De hecho, y aunque la historia contiene interpretaciones ficcionadas, tanto el sindicato de Actores como los Globos de Oro han rechazado sus candidaturas en las secciones interpretativas. La esperanza pasa, en cambio, por los Oscar, cuyos criterios de legibilidad son bastante más flexibles y donde no existe una división tan estricta de los géneros.

Tendremos que esperar al 21 de enero para ver si la estrategia de A24 y la expectación con el documental rompen un hito en los Oscar de 2027 cuando se anuncien las nominaciones.

En Estados Unidos, You Can See Everything se estrenó el pasado fin de semana con 15 millones de dólares de recaudación.

¿Cuándo podremos verla en España?

Este ecléctico documental llegará a las salas de cine españolas el próximo 12 de febrero de 2027.