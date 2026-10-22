Mariló Montero revela el «boicot» que sufrió en TVE por parte de la izquierda: «Eran faenas gordísimas»

El debate sobre la corrección política, la libertad de expresión y la sobreexposición mediática que centró la última entrega de La Mesa (Antena 3) ocasionó que Mariló Montero revelara cómo se saboteó constantemente su trabajo durante su etapa en TVE. La periodista recordó en el programa de Cristina Pardo los episodios vividos cuando presentaba La Mañana de La 1, el magazine matinal que encabezaba en la televisión pública.

Lejos de considerarse una provocadora profesional, Mariló Montero quiso matizar cuál es su postura frente al concepto de romper con lo establecido: «No soy políticamente incorrecta, me considero natural. Detesto lo políticamente incorrecto, porque quita el poder de la palabra. Tengo una serie de palabras en mi cultura, que siempre es aspiracional, y las uso tratando de no ofender, pero siempre dentro de la naturalidad».

Durante muchos años, Mariló Montero ha sido diana frecuente de feroces campañas y de señalamientos públicos. No obstante, reafirmó que esa presión nunca ha condicionado su discurso. «Nunca me he callado para evitar el aluvión de críticas. Me puedo callar por prudencia, por educación. No voy a tolerar que nadie me diga lo que no puedo decir. Soy libre y utilizo la libertad para decir lo que quiera», subrayó la periodista.

Para responder a si se consideraba una víctima de la caricaturización, Mariló Montero prefirió esquivar la victimización. «Decirlo tajantemente [que se me ha caricaturizado] sería hacerme un flaco favor; creo que las personas son libres de opinar sobre mí lo que quieran, pero tengo en mi refugio mi libertad. Entiendo, Máximo [Huerta] muchas de las cosas que has vivido; yo también lo he hecho, en otras dimensiones», dijo en referencia al otro colaborador del programa, al que se dirigió directamente para aludir, también, a Pedro Sánchez por ese «capítulo del Ministerio»: «Tú [Máximo] has quedado de maravilla. El que ha quedado mal es el que no sabe cómo va a quedar en un futuro [Sánchez]».

Mariló Montero rememoró sus años en La mañana de La 1 de TVE, etapa marcada por la sobreexposición y los ataques procedentes de múltiples frentes, incluidos los incipientes linchamientos en redes sociales y la hostilidad dentro del propio centro de producción en la televisión pública. «¿Os acordáis de Tuenti? Me venían linchamientos por todos los lados, y me preguntaba por qué, si me dedicaba a trabajar, a estudiar como una loca», adelantó la periodista.

«Te encuentras con muchas trampas»

La actual colaboradora de Espejo Público detalló cómo era la situación en TVE en aquel momento: «Teníamos complicaciones todos los días, con los sindicatos empapelando la cadena por todos los lados. Me bajaron el sueldo 4 veces, despidieron a 12 compañeros de la noche a la mañana, me tuve que hacer el programa con cero ayuda…». Tras ello, reveló que «desde la dirección, boicoteaban todo». «Vivir eso en soledad imprime carácter. Te tienes que hacer un directo de cuatro horas largas, sin publicidad, y sabes que te vas a encontrar con muchas trampas», declaró.

Montero fue todavía más allá al matizar las tretas técnicas y operativas con las que tuvo que lidiar mientras sostenía su franja en la parrilla pública: «Me han hecho faenas gordísimas, he estado en directo y me han quitado los cues (teleprompter). Por eso me hago los programas siempre sin autocue, porque me han boicoteado compañeros quitándomelos. Cuando sabes que te putean tanto, tu mejor defensa eres tú. No me fío de nadie, me fío de mí».

La revelación sobre el boicot interno evoca una de las épocas más convulsas de la televisión pública estatal. Mariló Montero llegó a La Mañana de La 1 durante el mandato del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, fue durante la etapa que coincidió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando se convirtió en el objetivo prioritario de las críticas de la oposición de izquierdas.

Formaciones como el PSOE e Izquierda Unida llevaron de forma recurrente al Congreso de los Diputados peticiones formales para exigir la dimisión o el cese inmediato de la presentadora, y la acusaron de verter comentarios que tildaban de impropios para una cadena pública, por sus intervenciones libres sobre temas sociales o de actualidad con las que se generó polémica. Se referían a asuntos, por ejemplo, como el Toro de la Vega, que la presentadora defendió.

Ante la intensificación de la campaña de la izquierda para forzar su salida, fue la propia dirección de RTVE la que decidió salir públicamente en su defensa. En la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE en el Congreso, el entonces presidente del Consejo de Administración de la corporación pública, Leopoldo González-Echenique (nombrado a propuesta del PP), rechazó rotundamente las presiones parlamentarias.

Leopoldo González-Echenique justificó de forma explícita que la permanencia y el estilo de la periodista formaban parte de la pluralidad y de la propia «libertad de expresión» que debía amparar la televisión pública, y zanjó el debate ante la oposición al sostener abiertamente que la comunicadora defendía con naturalidad sus puntos de vista.