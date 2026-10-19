María Casado revela cómo la ficharon para el ‘Telediario’ en un viaje a Madrid: «Sólo se me ocurrió decir que no tenía bragas para el día siguiente»

El fichaje de María Casado, hace más de 20 años, por TVE demuestra cómo el camino hacia el éxito puede estar marcado por giros del destino imprevistos y situaciones en las que la espontaneidad se impone al protocolo. Así lo reveló la periodista en El show de Bertín (Canal Sur), donde relató con humor el momento que cambió el rumbo de su carrera profesional y la catapultó al primer plano de la televisión en España.

El periplo en pantalla de María Casado comenzó en 2005. Tras haber atravesado una «mala experiencia con una jefa» durante su etapa en RNE, la periodista decidió dar el salto a TVE. Su entrada en los Servicios Informativos del ente público no se produjo delante de las cámaras, sino entre bambalinas: fue por un contrato de sustitución temporal de únicamente diez semanas, para ejercer tareas de producción. Su función consistía en coordinar el trabajo del centro de producción de Sant Cugat, en Barcelona, con la redacción central del Telediario en Madrid.

Sin embargo, un suceso meteorológico le abrió, sin que ella lo pudiera ni imaginar, las puertas de la pantalla. Durante una jornada festiva marcada con escasez de redactores de guardia, hubo que enviar un equipo a Girona, donde estaba cayendo un auténtico diluvio. María Casado asumió el reto de ponerse frente al micrófono, a pesar de su inexperiencia en el medio. La periodista recuerda con exactitud sus palabras a su compañero: «Le dije al cámara que no tenía problema en hablar, pero que me dijera dónde tenía que mirar».

Aquel imprevisto directo, el primero de su vida, tuvo lugar en circunstancias complejas, mientras Ana Blanco daba paso a la conexión con María Casado desde el plató central del Telediario en Madrid. La imagen fue impactante y determinante: «Yo tenía el agua por encima de la rodilla», relató entre risas en la entrevista con Bertín Osborne.

Tras esa cobertura, el contrato temporal de diez semanas venció y la periodista tuvo que tramitar su salida. Lo que no imaginaba era que los altos ejecutivos de la cadena pública habían tomado nota de la cobertura de Girona y de su soltura frente a la cámara durante aquella retransmisión bajo la lluvia.

La concatenación de hechos se aceleró en cuestión de días: «El lunes estaba en la cola del paro renovando los papeles, el jueves por la noche me llamaron para que hiciera un casting en Madrid el viernes y, al día siguiente, empecé a hacer el Telediario», relató. En palabras de la periodista, la experiencia «fue surrealista».

El desenlace del casting en Madrid dejó una de las anécdotas más espontáneas de su carrera. Al terminar las pruebas, citaron a la periodista en una reunión en la que se encontraban las máximas autoridades del ente público, «todos los jefes de TVE». Allí mismo le hicieron formalmente la oferta para quedarse en Madrid y debutar al día siguiente como presentadora de los informativos del fin de semana.

Lejos de contestar con un discurso protocolario, la urgencia del viaje con lo puesto afloró de inmediato en la respuesta de María Casado. Al no haber preparado equipaje para pernoctar en Madrid, ciudad a la que sólo había ido para hacer la prueba, la periodista reaccionó con franqueza: «Lo único que se me ocurrió decir es que no tenía bragas para mañana. Era real. Me había ido con lo puesto y esa era toda mi preocupación. En esencia, esa soy yo».

Aquel atípico fichaje dio inicio a una trayectoria profesional de relevancia frente a las cámaras. María Casado estuvo al frente del Telediario Fin de Semana en La 1 entre 2006 y 2012, y se convirtió en un rostro fundamental de la información en televisión. Posteriormente, amplió su registro con formatos como Los desayunos de TVE, El debate de La 1, La mañana de La 1 y el programa de entrevistas Las tres puertas.

A lo largo de los años, Casado ha combinado la pantalla con proyectos empresariales y culturales -entre los que destaca su vinculación a la productora Soho TV, junto a Antonio Banderas-. Tras un paso de dos años por Informativos Telecinco entre 2024 y 2026, la periodista regresó a la televisión autonómica para copresentar el concurso musical La gran audición en Canal Sur, para demostrar una vez más la versatilidad de una carrera que arrancó, casi por casualidad y sin equipaje, bajo la lluvia de Girona.