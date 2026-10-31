Ganó 7 premios Emmy y es la mejor serie para celebrar Halloween: 10 episodios que son un homenaje constante al cine de terror

Cada año, las recomendaciones cinematográficas y seriéfilas de Halloween son menos sorprendentes. Esto es algo bastante lógico, sobre todo si tenemos en cuenta que en la historia reciente del audiovisual, el género no ha sido un registro temático especialmente creativo ni en contenido ni en forma. Sin embargo, en la última década, el horror narrativo ha vivido un resurgir autoral casi sin precedentes a través de películas como Backrooms u Obsession. Pero no sólo el patio de butacas ha demostrado ese buen hacer dentro de la categoría. Una de las mejores series del 2026 es la opción perfecta para celebrar el fin de semana del «truco o trato». Nos referimos a la genial La maldición de Widow’s Bay.

Estrenada el pasado 29 de abril, la ficción creada por Katie Dippold –guionista de la celebrada sitcom Parks and Recreation– fue uno de los proyectos más aplaudidos de la pequeña pantalla y la gran ganadora de los últimos Emmy. Este thriller de terror de 10 capítulos (cada uno dura aproximadamente 35 minutos) se llevó a casa hasta siete premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense, incluyendo varias categorías interpretativas, dirección, guion y el galardón estrella: Mejor Serie de Comedia.

Sí, ahora mismo te estarás preguntando por qué competía precisamente en esa sección, si estamos recomendando una serie de terror. La respuesta reside en su enfoque mixto y en un tono que se acerca más al inquietante misterio que al melodrama intenso de otros proyectos del género como American Horror Story o los true crime de la antología Monstruo. En La maldición de Widow’s Bay encontramos momentos propios de la categoría, pero también utiliza la comedia como contrapunto inmediato. Así, Dippold genera una especie de sátira hacia las novelas de terror y a ese estilo paralelo a la creación de autores como Stephen King, con el uso de personajes excéntricos y explorando la condición humana por delante del jump scares (sustos repentinos) y gratuitos.

¿De qué trata ‘La maldición de Widow’s Bay’?

Renovada ya para una segunda temporada, la historia nos pone en la piel de Tom Lofties (Matthew Rhys), el alcalde de Widow’s Bay, un pintoresco pueblo que se encuentra en una isla a casi 65 kilómtros de Nueva Inglaterra. No obstante, esa aparente normalidad esconde algo bajo la superficie y su mandatario político ya no sabe cómo reanimar a una comunidad en crisis repleta de vecinos supersticiosos que piensan que el lugar está encantado.

La maldición de Widow’s Bay se siente un poco como un parque de atracciones para los amantes del terror. Entre otras cosas, gracias a su inspiración, terror atmosférico y los guiños constantes a esa cultura pop que disfruta de los clásicos de siempre, como La niebla de John Carpenter, El resplandor de Kubrick o incluso Tiburón de Steven Spielberg.

Junto a Rhys, el reparto principal se completa con Kate O’Flynn, Stephen Root, Kevin Carroll, Dale Dickey y Kingston Rumi Southwick, entre otros.

¿Dónde está disponible?

La maldición de Widow’s Bay es un producto original del catálogo de Apple TV.