Las 10 mejores peliculas y series de terror de Netflix para no dormir en Halloween

Queda muy poco para que llegue el 31 de octubre, que además este año cae en sábado, de modo que podemos formar el plan perfecto para celebrar Halloween en casa con una sesión de cine o una serie de terror y palomitas. Las plataformas de streaming ofrecen una amplia variedad de este género, pero si buscas en Netflix hay títulos que funcionan especialmente bien para una noche en la que lo que apetece es pasar un poco de miedo, o bastante.

El catálogo de Netflix es grande, pero basta escribir en su buscador la palabra «terror» o «horror movie» para comprobar que aparecen decenas de películas y series de este género. Algunas de ellas son propuestas recientes, pero también las hay que se han convertido en auténticos imprescindibles si de pasar miedo se trata. Podemos ver ficciones en las que aparecen fantasmas, asesinos, casas encantadas, criaturas y hasta pueblos enteros que esconden secretos terroríficos. De este modo, si realmente deseas pasar miedo este Halloween, toma nota, porque estas son las 10 mejores películas y series de terror que puedes encontrar actualmente en Netflix.

La maldición de Hill House

Comenzamos con una serie perfecta para Halloween a pesar de que tiene ya unos años. La maldición de Hill House llegó a Netflix en 2018 de la mano de Mike Flanagan y desde entonces siempre aparece entre lo mejor de la plataforma. Consta de diez episodios que alternan la infancia y la vida adulta de los hermanos Crain. De pequeños vivieron en una mansión donde ocurrían cosas bastante difíciles de explicar y, aunque pasan los años, ninguno logra librarse del todo de lo que sucedió allí.

Carla Gugino, Michiel Huisman, Elizabeth Reaser y Victoria Pedretti forman parte de un reparto coral en el que casi todos arrastran algún tipo de herida o trauma del pasado. La serie tiene fantasmas, sustos y alguna escena que se ha hecho bastante famosa, pero lo que realmente funciona es esa mezcla entre terror y drama familiar.

El juego de Gerald

Stephen King y Mike Flanagan forman una combinación bastante fiable cuando se trata de pasar un mal rato. El juego de Gerald, estrenada en 2017, parte de una situación muy sencilla: una pareja se marcha unos días a una casa aislada y, durante un juego sexual, el marido muere repentinamente mientras su mujer permanece esposada a la cama. Carla Gugino sostiene prácticamente toda la película y Bruce Greenwood interpreta al marido. A partir de lo que le pasa a este, la historia va dejando de ser únicamente una lucha por sobrevivir para entrar también en los recuerdos y traumas de la protagonista. No salen monstruos cada cinco minutos, pero te mantiene en tensión todo el rato y el final hará que no puedas dormir.

Stranger Things

Stranger Things no es terror puro, pero a estas alturas nadie puede negar que tiene suficientes monstruos, desapariciones y escenas oscuras como para encajar perfectamente en Halloween, además es perfecta para ver con niños (no demasiado pequeños) y adolescentes. Los hermanos Duffer estrenaron la serie en 2016 y desde entonces Hawkins se ha convertido en uno de los lugares más reconocibles de Netflix. Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard o Gaten Matarazzo son algunos de los nombres ligados a una ficción que ha ido creciendo en ambición temporada tras temporada. En las primeras entregas predominaba más la aventura juvenil, pero con el tiempo el Mundo del Revés y sus criaturas han ganado mucho terreno. Tienes cinco temporadas para elegir, así que aquí el problema no será quedarse sin capítulos.

Hermana Muerte

No todo va a ser terror estadounidense. Hermana Muerte es una buena elección si buscas una película española y, además, tiene detrás a Paco Plaza, responsable de REC y Verónica, de la que precisamente es precuela. Aria Bedmar interpreta a Narcisa, una joven novicia que llega a un antiguo convento convertido en colegio femenino en plena posguerra. Desde el principio se percibe que allí pasa algo raro, aunque la película no tiene prisa por enseñarlo todo. Los pasillos, los silencios y una ambientación muy sobria hacen buena parte del trabajo. Es más inquietante que estridente, algo que se agradece si ya estás cansado de películas que confunden terror con ruido.

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Misa de medianoche

Otra de Mike Flanagan, pero bastante distinta a Hill House. Misa de medianoche se estrenó en 2021 y cuenta su historia en sólo siete episodios. Todo sucede en una pequeña comunidad insular a la que llega un nuevo sacerdote, interpretado por Hamish Linklater. Poco después empiezan a producirse hechos que algunos vecinos interpretan como milagros. Zach Gilford y Kate Siegel están también entre los protagonistas. Al comienzo puede parecer algo lenta, pero cuando empieza a revelar lo que ocurre en la isla, cambia por completo. Terror religioso, fanatismo y misterio se mezclan en una ficción que no se parece demasiado a ninguna otra de Netflix.

La calle del terror: Parte 1 – 1994

Para una noche de Halloween más ligera y con espíritu de slasher, La calle del terror: Parte 1 – 1994 funciona muy bien. Netflix estrenó en 2021 esta primera entrega de una trilogía basada en los libros de R. L. Stine, autor conocido sobre todo por Pesadillas. La protagonista es Kiana Madeira, acompañada por Olivia Scott Welch y Benjamin Flores Jr., y también aparece Maya Hawke. La historia comienza con unos asesinatos en el pueblo de Shadyside , con unos adolescentes decididos a saber qué está pasando y una antigua maldición que parece repetirse generación tras generación.

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La caída de la casa Usher

Aquí Mike Flanagan cambia las casas encantadas por una familia rica, poderosa y bastante poco ejemplar. La caída de la casa Usher llegó en 2023 y utiliza relatos y personajes de Edgar Allan Poe para construir una historia de ocho capítulos en torno a un imperio farmacéutico y a las muertes que empiezan a producirse dentro de la familia. Carla Gugino vuelve a destacar, acompañada por Bruce Greenwood, Mary McDonnell y Mark Hamill. Cada muerte tiene su propio componente macabro y algunas son bastante explícitas. Aun así, la serie no se limita al gore sino que hace también una crítica al poder, la ambición y narra la vida de una familia que ha pasado demasiado tiempo creyendo que todo tenía un precio.

Creep

Creep es una de esas películas que empiezan pareciendo pequeñas y acaban resultando toda una sorpresa. Se estrenó en 2014 y tiene básicamente dos protagonistas: Mark Duplass y Patrick Brice, que además dirigió la cinta. La historia sigue a un cámara que acepta un trabajo aparentemente normal en una casa situada lejos de todo. El hombre que lo contrata empieza siendo raro y termina convirtiéndose en algo mucho más inquietante. Dura poco más de una hora, está rodada como si fuera material encontrado y apenas necesita nada más para mantener la tensión. Si os gusta, además, Netflix tiene también Creep 2.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Esta es probablemente una de las mejores opciones si no quieres comprometerte con una serie completa. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro se estrenó en 2022 y está formado por ocho historias independientes. Cada capítulo cambia de director, reparto y argumento, así que se puede ver perfectamente uno sin necesidad de seguir con el siguiente. Por la serie pasan actores como Rupert Grint, Andrew Lincoln, Ben Barnes o Tim Blake Nelson. Hay monstruos, criaturas extrañas, ocultismo y bastante terror psicológico. Algunos episodios funcionan mejor que otros, pero precisamente por eso resulta ideal para Halloween ya que puedes ver únicamente los que te interesen.

A ciegas

Y por último esta película en la que Sandra Bullock es la gran protagonista. Es de 2018 y cuando se estrenó se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados de Netflix. La premisa es simple y bastante efectiva: existe una presencia que provoca que las personas pierdan el control si llegan a mirarla directamente. Bullock interpreta a una madre que intenta sobrevivir junto a sus dos hijos mientras avanzan con los ojos vendados. John Malkovich y Sarah Paulson también forman parte del reparto. Más que mostrar monstruos o sustos constantes, la película juega con algo mucho más sencillo: el miedo a no saber qué tienes delante.