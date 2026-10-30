Ya en cines: la cartelera se nutre con varios estrenos terroríficos en el fin de semana de Halloween

Los estrenos de este fin de semana coinciden con la festividad patria del Día de Todos los Santos y, de forma internacional, con la popular celebración de Halloween. Un evento que año tras año se convierte en una ocasión perfecta para que los fans del cine de terror se embarquen en grandes maratones temáticos de cintas repletas de sustos, fuerzas sobrenaturales y criaturas que ni podríamos imaginar en nuestras peores pesadillas. Hoy, el género está muy presente en la cartelera, aunque también recibimos novedades fílmicas de otros registros narrativos. Estas son las principales películas que ya están disponibles en las salas españolas:

Los estrenos de la cartelera se preparan para Halloween

‘Hope’

Es uno de los fenómenos de la temporada dentro del cine fantástico. El filme surcoreano de Na Hong-jin estuvo nominado a la Palma de Oro a la mejor película y ahora, tras obtener hasta 10 nominaciones en los Blue Dragon Film Awards, esta historia de monstruos y ciencia ficción aterriza en el patio de butacas patrio para no ofrecernos ni un sólo respiro en sus 2 horas y media de duración.

‘Leviticus’

El cine australiano ha demostrado que puede ser una industria puntera en el audiovisual del terror. En esta ocasión, el debut cinematográfico de Adrian Chiarella utiliza el horror sobrenatural para hablar de homofobia, aislamiento y autoaceptación. Una propuesta cargada de tensión que se inspira bastante en la esencia de la magnífica cinta de David Robert Mitchell, It Follows (2014).

‘La oveja Shaun: Misión calabaza’

No todos los estrenos de terror de Halloween son exclusivamente para el público adulto. El estudio Aardman nos regala otra maravillosa pieza de stop motion de la icónica oveja de plastilina. En esta ocasión, Shaun deberá liderar al rebaño en la búsqueda del granjero desaparecido y en descubrir qué es exactamente la extraña bestia salvaje que merodea los bosques de Mossingham.

‘Karateka’

Cinta deportiva biográfica sobre la figura de Sandra Sánchez, la mujer que terminó convirtiéndose en la mejor karateca de todos los tiempos. En un deporte donde los demás se retiran a los 30 años, Sandra consiguió el oro olímpico a los 39, en un deporte históricamente dominado por los japoneses. En el reparto protagonista encontramos a Andrea Ros, Patrick Criado y Ernesto Alterio.

‘Esta soledad’

La ópera prima de Javier Giner, tras el éxito de la miniserie Yo, adicto se ha ganado a la crítica profesional desde el primer momento. La historia nos pone en la piel de Leo y Lorea, una pareja que se sigue queriendo, aunque hay algo que se ha roto entre ellos. Son dos personas cansadas de sus problemas personales, que los arrastra a una generación que parece que llega tarde a todo.