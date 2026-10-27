Es la película familiar perfecta para ver en Halloween: un título encantador que aterriza este fin de semana en los cines

Puede que la mayoría de los fans del terror, con la proximidad de Halloween, estén estas fechas planeando una buena maratón de títulos terroríficos. Slashers como Scream, el thriller psicológico de El silencio de los corderos o el folk horror de las obras de Robert Eggers. Pero la popular festividad no vive sólo de las temáticas adultas y de los sustos traumáticos que apasionan a los adolescentes y a los espectadores ya entrados en años. También existe un cine familiar que explora la temática con una candidez y ternura encomiables. Y esa es justamente la idea detrás de la película que llega a los cines en pocos días: La oveja Shaun: Misión calabaza es el plan perfecto para acudir al patio de butacas este fin de semana con los más pequeños.

Pesadilla antes de Navidad, Kubo y las dos cuerdas mágicas, Frankenweenie… el cine con temática de terror nos ha dejado grandes obras maestras en el cine reciente. Y ahora, a esas historias se suma el tercer largometraje de la famosa oveja que lleva años siendo uno de los mejores ejemplos artísticos en el uso de la técnica stop motion. Producida por el prestigioso estudio Aardman Animations, la nueva aventura de Shaun se inspira en Frankenstein de Mary Shelley para contarnos un relato cargado de misterio, humor y una ambientación perfecta para la noche del «truco o trato».

‘La oveja Shaun: Misión calabaza’, una creación terrorífica

La trama se ambienta en los días previos a Halloween en la granja Mossy Bottom. El patoso granjero destruye por accidente el querido huerto de calabazas que el rebaño había estado cultivando en secreto para la fiesta.

Para intentar solventar el desastre, Shaun decide convertirse en una especie de científico loco, usando un libro de ciencia casera y creando una fórmula de crecimiento rápido que termina desatando el caos: el experimento provoca unos extraños efectos secundarios «peludos», haciendo desaparecer al granjero misteriosamente. Además, una bestia salvaje merodea los bosques cercanos, haciendo que el rebaño liderado por Shaun deba iniciar una carrera contrarreloj para salvar la granja y sobrevivir a la noche más terrorífica del año.

Con una duración de poco más de hora y media, La oveja Shaun: Misión calabaza ha llegado a alcanzar un 99% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y estará disponible en nuestros cines a partir del próximo 30 de octubre.

Otras alternativas para el cine familiar de Halloween

Aparte de la presencia de la nueva película de Shaun, la cartelera también ofrece a toda la familia otra producción de stop motion que mezcla el cine fantástico con aventuras de primer nivel. Nos referimos a Wildwood, el último estreno del prestigioso estudio Laika.

En el streaming, los espectadores pueden encontrar joyas temáticas como Los mundos de Coraline, La familia Addams o ParaNorman. Todas ellas disponibles en las plataformas de Amazon Prime Video y Movistar Plus.