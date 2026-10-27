La película de ‘Resident Evil’ anuncia su fecha de estreno en el streaming a pocos días de Halloween

Aunque lleva más de un lustro siendo un género puntero en cuanto a calidad, hacía mucho tiempo que el cine de terror no vivía un año tan brillante. Éxitos comerciales de la talla de Obsession y Backrooms, el regreso del Sam Raimi más divertido con Send Help o La momia de Lee Cronin son sólo, algunos de los ejemplos que certifican que este 2026, los fans del horror lo van a tener muy complicado para escoger su maratón de películas de Halloween. Ahora, aprovechando la cercanía con la popular fiesta del «truco o trato», Sony Pictures ha confirmado la fecha en la que podremos ver en el streaming el último gran ejercicio audiovisual de la temática que ha conquistado al público: la nueva adaptación del videojuego Resident Evil.

Estrenada el pasado 18 de septiembre, la versión cinematográfica del título de Capcom tenía por delante un reto que la franquicia jamás había conseguido. Contentar a los acólitos de dicho universo zombi y convencer a la crítica especializada, tras años de adaptaciones defectuosas. Para ello, la major le ofreció un control creativo absoluto a una de las nuevas voces del terror autoral, Zach Cregger. El cual no sólo evitó caer en beber directamente de la historia de la saga, sino que hizo suyo el mundo de la corporación Umbrella y Raccoon City, respetando la esencia jugable creada por Shinji Mikami.

¿El resultado? Un 96% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y 362 millones recaudados en la taquilla internacional. Después de semejante paso por las salas, Resident Evil intentará prolongar ese triunfo financiero en el mercado de vídeo bajo demanda.

¿De qué trata ‘Resident Evil’?

La historia nos pone en la piel del mensajero médico Bryan (Austin Abrams), quien a última hora acepta un encargo que debe entregar en una ciudad remota, escondida entre las montañas. El problema es que ese lugar es Raccoon, el lugar de experimentación genética de la malvada compañía Umbrella. Bryan se embarcará en una carrera contrarreloj en la que cada paso será una prueba de supervivencia.

Aparte de Austin Abrams, en el reparto de la historia encontramos a Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson y Devon Stewart.

‘Resident Evil’ llegará al streaming después de Halloween

Tal y como informan desde Estados Unidos, Resident Evil aterrizará en el mercado de compra y alquiler el próximo 3 de noviembre, dentro de catálogos como el de Prime Video. Por el momento, todavía no se ha confirmado su llegada a España, pero es cuestión de tiempo que desde nuestro país los espectadores puedan acceder al trabajo de Cregger.

Se desconoce si desde Sony Pictures preparan ya una secuela de la historia protagonizada por Austin Abrams. El cineasta norteamericano tiene una agenda complicada y ya está preparando The Flood, su próximo proyecto de ciencia ficción junto a Jennifer Lawrence.