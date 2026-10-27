Llega a Prime Video la película original más taquillera de los últimos 10 años: es perfecta para los fans del cine de terror

Si lo tuyo son las películas de terror, no te puedes perder Obsession, la cinta de terror más taquillera de los últimos años. Esta película logró recaudar más de 300 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial con un presupuesto de menos de un millón de dólares. Una original película de terror escrita, dirigida y editada por Curry Barker que se rodó en solo veinte días en Los Ángeles. La película Obsession se estrenó en nuestras salas de cine mayo de este año y está protagonizada por los actores Michael Johnston e Inde Navarrette. Obsession cuenta la historia de Bear el empleado de una tienda de música que compra un juguete sobrenatural y este le concede el deseo de que Nikki, su amiga de la infancia, se enamore de él. Este deseo tendrá consecuencias aterradoras para Nicki y todo lo que le rodea. Una historia que sorprende desde el minuto uno y que es perfecta para los amantes del cine de terror.

La película Obsession tiene una duración de una hora y 49 minutos y actualmente se puede ver en alquiler en la plataforma de streaming Prime Video. Una original película en la que el miedo surge de situaciones cotidianas y reales y de la relación tóxica que se establece entre los protagonistas.

¿Qué pasa en la película Obsession?

Bear es un joven que trabaja en One Wish Willow, una conocida tienda de música, con sus amigos Nikki Freeman, Ian y Sarah. Bear lleva años enamorado platónicamente de Nikki, pero no se atreve a decirle naa. Una noche en la que Nicky se ha encontrado al regresar del trabajo a su gato muerto en casa por haber consumido oxicodona, decide ir a comprar a una tienda a comprarle a Nicki un collar de cristales.

El joven Bear termina comprándole a Nikki el Sauce de los Deseos, el cual es el juguete de moda y que, según dicen, concede un deseo a quien la persona que lo rompa. Esa noche mientras están saliendo con el grupo de amigos, Nikki le pregunta a Bear si le gusta, pero él se queda parado y no es capaz de admitir sus sentimientos. Nikki decide romper el Sauce de los Deseos y le pide el deseo que Nikki lo ame más que a nadie en el mundo.

Para su sorpresa Nikki reaparece de repente y le pide quedarse en su casa con la rara excusa de que su padre, con quien no tiene relación, se está muriendo de cáncer. Los dos se tumban en la cama y Nikki besa a Bear, pero de repente se pone a gritar y se aleja de él.

Tras este extraño suceso los dos comienzan una relación, pero poco a poco Bear se va dando cuenta de que están sucediendo cosas extrañas. Ian, el amigo con el que trabajan, le cuenta a Bear que Nikki siempre le ha visto como un hermano hasta que empezaron su relación y que mintió sobre el cáncer de su padre. Bear se da cuenta pronto que las cosas no están saliendo como él esperaba y que a veces los deseos no se cumplen de la forma que queremos.

El reparto de esta cinta de terror

El protagonista de la película Obsession es el actor Michael Johnston que interpreta el papel de Bear, el empleado de una tienda de música que está enamorado platónicamente de su compañera. A este actor le hemos visto en un papel secundario en las series Awkward (2011-2016) y Teen Wolf (2011-2017) y como protagonista en la película Slash (2016) .

La actriz Inde Navarrette interpreta el papel de Nikki Freeman, la compañera de trabajo de Bear que cambia radicalmente tras la apertura de ese artefacto. A esta actriz la hemos visto en el personaje de Estela de la Cruz en la cuarta temporada de la serie de Netflix Por 13 razones y a Sarah Cushing en la serie Superman & Lois de The CW.

En el reparto de esta cinta están también los actores Cooper Tomlinson que da vida a Ian, uno de los amigos de los protagonistas, Megan Lawless a Sarah, otra de las jóvenes afectadas por la enfermiza relación de Bear y Nikki, Andy Richter a Carter Harper, el jefe de Bear en la tienda de música. Además, una de las curiosidades de esta película es que el director de la cinta Curry Barker, realiza una especie de cameo prestando su voz al operador del servicio de atención al cliente de la One Wish Willow.

La película de terror Obsession es una buena opción para los que disfrutan con este género y sorprende por su original trama y los giros continuos de la historia. También destaca la increíble interpretación de la actriz Inde Navarrette que da vida a Nikki y logra trasmitir las situaciones de terror gracias a sus brutales cambios de tono y sus extraños movimientos.