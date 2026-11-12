El drama histórico de Cillian Murphy y Tom Holland es tendencia en Netflix pese a ser del 2015: es calificada como «sobresaliente»

Hay películas que, a pesar de su increíble reparto, pasan totalmente desapercibidas por el gran público. Pero, por suerte para cualquier proyecto, las plataformas del streaming ofrecen una segunda vida, libre de las limitaciones inherentes a la asistencia a las salas, para que estas puedan prosperar. El caso más reciente es el de un drama de aventuras del 2015 cuyo elenco sería un aliciente brutal para cualquier espectador. Nos referimos al título dirigido por Ron Howard, cuyo guion adapta la novela homónima de Nathaniel Philbrick y cuyo casting principal cuenta con nombres de la talla de Chris Hemsworth, Cillian Murphy y Tom Holland: En el corazón del mar está brillando en Netflix.

Se estrenó hace más de una década recaudando 94 millones de dólares en el box office internacional, siendo un fracaso para una Warner Bros., el estudio que había apostado en ella una partida presupuestaria de 100 millones. Faltaba mucho para que Murphy se consagrase con su Oscar por Oppenheimer y Holland todavía no había estrenado su primera cinta como Spider-Man. Sin embargo, En el corazón del mar sí que contaba con la presencia estelar de un Chris Hemsworth que ya era un icono gracias a su desempeño como Thor en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Ahora, gracias a la «gran N roja», el filme dirigido por Ron Howard vive un renacer meritorio, pues aunque en el momento de su proyección en cines no convenció a la crítica, la respuesta del público siempre fue menos dura y cercana con una propuesta que no supo posicionarse a nivel de marketing, quedándose a medio camino entre el blockbuster de acción y el drama pausado de lo que a fin de cuentas era una apuesta histórica sin demasiados estímulos ni secuencias vertiginosas.

¿De qué trata ‘En el corazón del mar’? ¿Quién más aparece aparte de Cillian Murphy y Tom Holland?

Partiendo del relato que inspiró el clásico de la literatura Moby-Dick, escrito por Herman Melville, el argumento nos sitúa a finales del siglo XIX, a bordo del barco ballenero Essex, el cual zarpa de Nantucket en busca del codiciado aceite del gigantesco animal.

Ya en pleno océano Pacífico, el Essex es atacado y destruido por un inmenso cachalote blanco. Los supervivientes quedan a la deriva en botes salvajes y condiciones extremas, enfrentándose a sus miedos más profundos para volver a pisar tierra. Años más tarde, un joven Herman Melville entrevista al último testigo para desentrañar la verdad.

Aparte de Murphy, Tom Holland y Hemsworth, el elenco se completa con Benjamin Walker, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Michelle Fairley, Charlotte Riley, Joseph Mawle y el español Jordi Mollà, entre otros.

Dos horas de supervivencia marina con una sólida dirección

Howard es el responsable de filmes como Una mente maravillosa, Rush, Cinderella Man o Llamaradas, así que una dirección sólida y un imponente espectáculo visual es algo que podíamos prever de En el corazón del mar. Aunque el título presta mucha más atención al despliegue físico y desgarrador de sus intérpretes que a pasar a analizar la psique y los arcos dramáticos de sus personajes.

Por ello, no es de extrañar que en Netflix, En el corazón del mar salga a flote. Gracias a la visibilidad otorgada por las (ahora) estrellas de su reparto. La mejor opción para un fin de semana de cine sin complicaciones desde casa con una aventura fílmica que poca gente conoce.