Broncano rabia ahora contra Abascal: «Hice una excepción con Vox y la cagué, nunca le concederé nada más»
Vox acusa a RTVE de «secuestrar» 40 minutos sobre inmigración y sanidad de la entrevista de Abascal con Broncano
Este lunes 16 de noviembre, David Broncano ha vuelto a hablar de la entrevista que le hizo a Santiago Abascal una semana antes en La Revuelta después de que Vox acusara a RTVE de «negarse a entregar o hacer pública la grabación de la totalidad» de la visita del político al programa. El humorista ha estallado y ha dicho: «Lo que está claro es que no vamos a concederles ni una más nunca».
Tras la polémica entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Vox denunció a RTVE ante la Junta Electoral que el programa, que recortó 40 minutos de esa intervención (que se graba horas antes de su emisión) en los que se abordaron cuestiones como la sanidad, la inmigración y los servicios públicos.
Esta polémica llevó al partido político a cancelar otras entrevistas, por miedo a ser manipulados, como la que tenían pactada con el youtuber Jordi Wild.
Este lunes, David Broncano ha respondido a la denuncia de Vox y, además de admitir que, efectivamente, se recortó la entrevista, ha dicho: «Me arrepiento de tantas cosas el lunes, encima me vaciló y ahora nos denuncian ante la Junta Electoral. Se han aprovechado del programa para mi desgracia y ahora me dicen que hemos secuestrado 40 minutos que no se han emitido, algo que hemos hecho en 1.500 programas que llevamos».
El comunicador de RTVE ha admitido que: «A Sánchez le cortamos 50 minutos. Si quitamos estos minutos de la entrevista y encima emitimos lo que emitimos y quedamos como la mierda, no creo que cambie nada, no hemos ocultado nada. Lo que está claro es que no vamos a concederles ni una más nunca; nos la han liado y encima han usado esto contra Jordi Wild».
Broncano ha admitido que: «Eso de que me habían obligado a hacer la entrevista es mentira. La responsabilidad es nuestra, podría haber dicho que no viniera, me equivoqué y es cosa nuestra”.
PUNTUALIZACIÓN importante sobre el contenido no emitido de la entrevista con Santiago Abascal, que han pasado muchas cosas y no ha habido programa hasta hoy.
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— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026
Recordemos que días antes de la entrevista a Abascal, Boncano le dijo a Pedro Almodóvar que la Junta Electoral le había impuesto entrevistar a todos los candidatos a la presidencia, cosa que, ya se sabía, no es verdad, al tratarse de un programa de entretenimiento.