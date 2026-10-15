Ben Affleck, actor, sobre la muerte de sus padres: “Te das cuenta de que los resentimientos y estar siempre ofendido son una pérdida de tiempo”

El actor Ben Affleck ha protagonizado más de 60 películas y se ha convertido en uno de los más conocidos de Hollywood. Entre ellas destacan cintas como Armageddon, El indomable Will Hunting, Perdida, Batman v Superman: El amanecer de la justicia, Liga de la Justicia, The Town: Ciudad de ladrones, El contable o Daredevil. Por desgracia los padres de Ben Affleck han fallecido este años con solo dos meses de diferente: su padre Timothy en abril y su madre Chris en junio y en una entrevista en GQ el actor y director explicó que esta terrible experiencia le ha hecho pensar en la brevedad de la vida, en sus hijos y en las prioridades que muchas veces quedan relegadas. «Te das cuenta de que los resentimientos y estar siempre ofendido son una pérdida de tiempo», ha comentado el actor.

El actor comentó en esta entrevista que cuando ocurre algo así, una parte de las preocupaciones diarias pierde peso: «Te das cuenta de que no hay tanto tiempo». Affleck también explicó que los roces laborales, las discusiones menores y el enojo son cargas que pueden consumir días sin aportar algo valioso. En cuanto al duelo el actor reconoció que algunas diferencias no se resuelven y que «las cosas que no has arreglado en la vida siguen sin arreglarse». Affleck añadió que tuvo una relación difícil con su padre y que estuvieron distanciados en los últimos años.

Lo que supuso la pérdida de sus padres

El actor comentó en esta entrevista que lo que sí ha cambiado es la forma en que organiza el tiempo con sus tres hijos ya que procura prestar más atención a los momentos compartidos y a las etapas de crecimiento que pasan rápido. Si uno de ellos le propone salir a jugar al básquet, intenta dejar de lado el teléfono y sumarse.

También confesó que aunque no piensa abandonar su carrera en el cine, sí ha rechazado algunos trabajos para quedarse en Los Ángeles y acompañar a sus hijos durante una etapa que considera irrepetible. «Donde pasas tus días y con quién estás define principalmente tu experiencia en la Tierra», concluyó el actor. El actor ha decidido cambiar sus prioridades lo que supone estar presente para sus hijos y elegir con más cuidado a qué personas y preocupaciones a las que dedica su tiempo.

Los planes de futuro de Ben Affleck como actor

En este misma entrevista el actor ha hablado del futuro de las salas de cine frente al streaming y el uso de inteligencia artificial en el cine. Sobre este último punto el actor cree que la IA no va a reemplazar a los artistas, sino a ayudarles. Defiende que el objetivo de esta tecnología es mantener a los humanos en control creativo para hacer que los flujos de trabajo sean más eficientes. Hay que tener en cuenta que en 2022 se lanzó la productora cinematográfica que ha fundado con Matt Damon que se llama Artists Equity.

Una de las últimas ficciones en las que hemos visto a Ben Affleck es en el thriller político Animales que ha dirigido, coescrito y protagonizado para Netflix. El actor da vida a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado. Esta situación le obliga a su mujer y a él a desenterrar oscuros secretos familiares para salvar a su hijo. Se estrenó el 9 de octubre en Netflix y dos días después de su lanzamiento ya se había posicionado en el primer puesto del Top 10 global de Netflix tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

También en enero de este año se estrenó el thriller El botín (The Rip) en Netflix que ha coprotagonizado junto a su amigo y colaborador Matt Damon. Los dos forman parte de un equipo de narcóticos de Miami que se encuentra envuelto en una red de corrupción tras incautar una millonaria suma de dinero de un cartel. Esta producción contó un presupuesto de 100 millones de dólares y logró 41.6 millones de visionados en sus primeros tres días en la plataforma de streaming Netflix y se ha convertido en el estreno cinematográfico más exitoso de la plataforma desde Happy Gilmore 2.

Entre sus proyectos de futuro está protagonizar la película El contable 3 que ya se confirmado oficialmente que está en desarrollo. Con esta cinta se cierra la trilogía de Christian Wolff con la que ha triunfado en los últimos años el actor. También se espera que tras el acuerdo de su productora con Netflix y el éxito de audiencia en la plataforma de la gran N roja de El botín y Animales Ben Affleck protagonice o dirija otro thriller a la altura de los anteriores.