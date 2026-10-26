Amanda Seyfried rechazó interpretar a esta superheroína de Marvel: «Esto arruinará mi carrera si es mala»

Aceptar o rechazar un papel puede terminar virando el recorrido profesional de cualquier estrella de Hollywood. Josh Hartnett estuvo a punto de ser el Batman en Christopher Nolan, en vez de Christian Bale, y en Marvel, Tom Cruise podría haber sido el rostro tras la máscara de Iron Man, dejándonos sin el Tony Stark de Robert Downey Jr., una de las decisiones de casting más icónicas de nuestro tiempo. Y precisamente de la casa de las ideas llega a nuestro conocimiento la negativa de una actriz a encarnar a uno de los roles relevantes del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel): Amanda Seyfried casi fue una de las piezas clave en la derrota del villano, Thanos.

No, no hablamos de la Viuda Negra ni de la Bruja Escarlata. La intérprete estadounidense dijo que no asumió la piel de la hija adoptiva del titán y el interés romántico principal de Star-Lord (Chris Pratt). Sí, nos referimos a la guerrera alienígena, Gamora. El papel fue a parar a las manos de Zoe Saldaña, apareciendo por primera vez en Guardianes de la Galaxia (2014). La de Nueva Jersey, de orígenes caribeños y dominicanos, ya era un perfil referencial en el terreno de la ciencia ficción y la fantasía, apareciendo en 2009 como Neytiri en Avatar y como la teniente y oficial de comunicaciones de Star Trek, Nyota Uhura. Ahora, en una entrevista con la fundación SAG-AFTRA (los dos sindicatos de actores en Hollywood), Seyfried ha explicado por qué no quiso terminar aceptando el rol de Gamora, admitiendo que era uno de esos personajes en uno de esos largometrajes que podrían haber terminado con su carrera.

Amanda Seyfried, sobre rechazar ser Gamora: «No me arrepiento de esa decisión»

En plena época dorada del cine de superhéroes, Guardianes de la Galaxia recaudó cerca de 773 millones de dólares, acumulando grandes reseñas y otorgándole un soplo de aire fresco a un ecosistema de Marvel que por aquel entonces estaba demasiado apegado a las historias que ocurrían en la Tierra.

Las dos secuelas siguieron esa senda triunfal, recaudando 863 y 845 millones en el box office y Gamora terminó formando parte de uno de los arcos dramáticos clave en Vengadores: Infinity War (2018). Pero Seyfried no se arrepiente de haber dejado escapar la oportunidad de haber estado en la que es actualmente la cinta más taquillera de la historia, Vengadores: Endgame (2019):

«Pensé: ‘Esto no va a ser un éxito. El árbol y el mapache están hablando entre sí y además están todos en el espacio’. Pensé: ‘Esto arruinará mi carrera si es mala. Y hay muchas posibilidades de que sea mala’. Me equivoqué. Pero aun así no me arrepiento de esa decisión. La tomé por mí misma. La tomé por la familia que sabía que quería tener. Y simplemente no quiero pasar todo el tiempo en el camerino de maquillaje».

Las próximas películas de Amanda Seyfried

A pesar de no estar vinculada al UCM, la nominada al Oscar por Mank tiene una agenda repleta de proyectos. Este 2026 todavía tiene que estrenar The Life and Deaths of Wilson Shedd, la cinta de animación Hermanastras y la próxima película de Mona Fastvold, Discipline.

En 2027, formará parte del elenco de El secreto de la asistenta, My Ex-Friend’s Wedding y volverá a compartir pantalla con Megan Fox en Jennifer’s Body 2.