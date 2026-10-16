Pedro Almodóvar, director de cine manchego (77 años): «Tengo una casa nueva y creo que la compré más que para vivir en ella, para poder decorarla»

Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 25 de septiembre de 1949) es el director más laureado de la historia de España y buena prueba de ello son los dos Óscar. Además de innumerables premios, esta estrella del cine también cuenta con un gran patrimonio conseguido por su talento y por su salto al sector inmobiliario. Al hilo de la situación que se vive con la vivienda en España se ha viralizado una entrevista en la que habla de la decoración de una de sus casas.

Pedro Almodóvar se ha ganado la fama a nivel mundial por su faceta como director tras llevarse un Óscar a la mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre (1999) y al mejor guion original por Hable con ella (2022). Además, también cuenta con 9 Premios Goya, el último por Dolor y gloria (2019), una de sus últimas grandes películas en la que llevó su vida a la gran pantalla. Amarga Navidad ha sido la última película del afamado director, que fue estrenada el pasado 20 de marzo de 2026.

Pedro Almodóvar ha sido protagonista en las últimas semanas a raíz del conflicto de la vivienda que ha provocado la dimisión del Gobierno de Sánchez, que anda en persecución contra los propietarios con más de una vivienda, lo que llaman grandes tenedores. Curiosamente, Almodóvar se caracteriza por haber realizado grandes inversiones inmobiliarias que han elevado de forma considerable su patrimonio. Digamos que Almodóvar ha invertido en películas y ladrillo.

Pedro Almodóvar e inversión en vivienda

Como informa Business Insider, la clave del éxito financiero está en la productora El Deseo, que fundó junto a su hermano, y en las inversiones realizadas en inmuebles que están dentro de El Deseo Inversiones. La principal es su residencia, que está situada entre Pinto Rosales y el Templo de Debod, una de las zonas más bonitas de la capital. El director también cuenta con un edificio cerca del barrio de Ventas y un piso en el barrio de Salamanca, según informa este medio.

Recientemente, se ha viralizado una entrevista que Pedro Almodóvar realizó a MANERA Magazine, con motivo de la presentación de una colección con la firma francesa sobre muebles y diferentes piezas de decoración inspiradas en su universo cinematográfico. Por ello, el director español concedió una entrevista al director de colecciones de la firma.

«Tengo una casa nueva y creo que la compré más que para vivir en ella, para poder decorarla y poner todos los cuadros que he ido comprando a lo largo de los años», afirmó en 2025 al directivo de Roche Bobois, Gregory Dias Monreal, en declaraciones que recoge el Blog del Salmón.

Almodóvar y la decoración de su vivienda más «suya»

Pedro Almodóvar cumplió 77 años y, para celebrarlo, días después hizo una fiesta en su casa. Grandes amigos como Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón o Milena Smit acudieron a una vivienda situada en el norte de Madrid, a unos 30 kilómetros de la ciudad, que el director adquirió en la década de los 90.

Una casa de campo en toda regla que el director tiene desde hace 30 años para respirar aire puro fuera de la ciudad y para compartir mesa con sus amigos. Con motivo de su cumpleaños, Rossy de Palma publicó una serie de fotografías en las redes sociales en las que se pudo comprobar el estilo y la decoración de esta casa de Almodóvar, donde destacan los colores vivos. «La casa de Almodóvar es una película de Almodóvar», se puede leer en un comentario de las redes sociales.