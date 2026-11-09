Daniella Bustamante lleva el bolso de su madre, Paula Echevarría, para ir a clase: es de Primark, cuesta 22 euros y recuerda a Prada

La relación entre madres e hijas también se demuestra compartiendo armario. Y si tu madre es Paula Echevarría, tienes donde elegir. Daniella Bustamante ha encontrado en la última colección de Primark de su madre el complemento perfecto para ir a clase: un bolso de 22 euros, con aire de Prada y espacio suficiente para llevar todo lo necesario para una jornada universitaria, incluidos los libros y apuntes. La actriz colabora con la firma desde hace años y, en esta última propuesta, ha incluido un diseño tan práctico como estiloso que parece haber conquistado también a su hija. Porque, como ocurre en tantas casas, Daniella ha terminado echándole el ojo al bolso de su madre y haciéndolo suyo.

Durante la etapa universitaria, el bolso se convierte en mucho más que un complemento. Es ese accesorio que nos acompaña durante toda la jornada y en el que necesitamos llevar desde el ordenador hasta los apuntes, sin renunciar por ello a una imagen cuidada. La clave está en escoger un diseño versátil, capaz de combinar con diferentes estilismos y de aportar ese toque de elegancia sin resultar incómodo. En este sentido, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha apostado por un modelo de líneas sencillas y formato tote, una opción práctica que encaja con las necesidades de cualquier estudiante.

El bolso de 22 euros diseñado por Paula Echevarría

En su elección hay un detalle que no pasa desapercibido: Daniella Bustamante parece alejarse de los grandes logotipos y de los diseños más llamativos para apostar por un complemento discreto, funcional y fácil de combinar. El bolso cuenta con asas largas, una estructura cómoda y un formato que permite disponer de espacio suficiente para llevar los imprescindibles del día a día. Una silueta que demuestra que no hace falta recurrir a un accesorio de lujo para conseguir un resultado elegante.

Desde COOL hemos localizado una alternativa por 22 euros que encaja con esa misma filosofía. Se trata de un bolso de estética tote que destaca por su versatilidad y que puede acompañar tanto los estilismos más informales como otros conjuntos algo más cuidados. Además, su diseño guarda un parecido con el modelo que Paula Echevarría presentó en una de las colecciones cápsula que lanza periódicamente junto a una firma italiana. Una conexión con el universo de la moda de su madre que añade un atractivo más a esta elección.

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La silueta también recuerda a la de algunos de los bolsos más reconocibles de Prada, especialmente por su estructura y sus líneas depuradas. La firma italiana ha convertido el formato tote en uno de sus clásicos, con propuestas confeccionadas en piel y detalles metálicos en dorado. Una inspiración estética que vuelve a demostrar que los diseños funcionales y atemporales siguen teniendo un lugar privilegiado en el armario. Y es que, en ocasiones, el secreto de un buen complemento no está en su precio, sino en saber escoger una pieza que reúna estilo, practicidad y versatilidad.