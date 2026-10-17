15 disfraces de Halloween para niños fáciles y baratos de hacer en casa

Se acerca Halloween, una noche que los niños disfrutan por su temática relacionada con el terror y la diversión. Los dulces, disfraces y juegos se vuelven un reclamo para los más pequeños, que quieren ser partícipes y quieren sumergirse de lleno en la experiencia de la noche del 31 de octubre.

Los disfraces con motivo de esta celebración disparan sus precios, pero preparar la noche más terrorífica del año no tiene por qué costar una fortuna. Con un poco de imaginación y materiales que ya tienes en tu hogar, puedes crear 15 disfraces de Halloween para niños fáciles y baratos que sorprenderán a todos.

Disfraces de Halloween para niños