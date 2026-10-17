15 disfraces de Halloween para niños fáciles y baratos de hacer en casa
Los disfraces, con motivo de esta celebración, disparan sus precios
Se acerca Halloween, una noche que los niños disfrutan por su temática relacionada con el terror y la diversión. Los dulces, disfraces y juegos se vuelven un reclamo para los más pequeños, que quieren ser partícipes y quieren sumergirse de lleno en la experiencia de la noche del 31 de octubre.
Los disfraces con motivo de esta celebración disparan sus precios, pero preparar la noche más terrorífica del año no tiene por qué costar una fortuna. Con un poco de imaginación y materiales que ya tienes en tu hogar, puedes crear 15 disfraces de Halloween para niños fáciles y baratos que sorprenderán a todos.
Disfraces de Halloween para niños
- Fantasma clásico: tan solo se necesita una sábana blanca vieja y tijeras. Para hacerlo, coloca la sábana sobre la cabeza del niño para medir la altura de los ojos. Haz dos marcas con lápiz y recorta los agujeros con cuidado. Puedes recortar los bordes inferiores en forma de picos o flecos para darle más movimiento.
- Murciélago con paraguas roto: se necesita ropa negra, un paraguas negro viejo o roto, tijeras, imperdibles o hilo negro. Para diseñarlo, desmonta la tela del paraguas quitando la varilla metálica central. Corta la tela por la mitad para formar dos alas triangulares y fíjalas con puntadas o imperdibles a lo largo de las mangas y los costados de una sudadera negra.
- Ladrón clásico: camiseta a rayas horizontales (blancas y negras), gorro de lana negro, cartulina negra para el antifaz y una funda de almohada blanca o beige. Pinta con rotulador permanente el símbolo de dinero ($ o €) en la funda de almohada y rellénala con papel arrugado. Recorta un antifaz sencillo en cartulina negra y fíjalo con una goma elástica.
- Científico loco: camisa blanca de adulto (funciona como bata), guantes de fregar de goma, bote de plástico transparente con agua teñida con colorante y polvos de talco o gomina. Ponle la camisa remangada sobre ropa normal. Despeina el pelo hacia arriba con gomina y aplica un toque de polvos de talco para simular una explosión en el laboratorio.
- Caja de palomitas de maíz: caja de cartón mediana, témpera roja y blanca, folios blancos arrugados, pintura amarilla y cinta adhesiva. Abre los extremos de la caja para que el cuerpo del niño quepa por dentro y añade dos tirantes de tela o cuerda. Pinta los laterales con franjas verticales rojas y blancas con la palabra POPCORN. Arruga bolas de papel blanco, dale toques de pintura amarilla (mantequilla) y pégalas en el borde superior de la caja.
- Momia desgastada: mallas y camiseta térmica blanca o beige, 3-4 rollos de venda de gasa elástica, bolsas de té. Sumerge las vendas en agua tibia con té negro para envejecerlas y sécalas. Viste al niño con la ropa base y envuelve las piernas, torso y brazos en capas sueltas, asegurando los extremos con imperdibles por dentro sin apretar las articulaciones.
- Espantapájaros: camisa de cuadros, vaqueros con peto, sombrero de paja, rafia o tiras de cartulina marrón y lápiz de ojos marrón. Cose o pega con cinta adhesiva puñados de rafia asomando por los puños de la camisa y el bajo de los pantalones. Dibuja con el lápiz de ojos unas costuras en las mejillas y la punta de la nariz.
- Bloque de LEGO: caja de cartón rectangular, 6 vasos de plástico desechables, pintura en spray o témpera (roja, azul o amarilla) y pegamento caliente. Pega los 6 vasos boca abajo en dos columnas sobre la cara frontal de la caja para formar los conectores. Pinta toda la estructura del mismo color y corta agujeros para la cabeza y los brazos.
- Medusa flotante: paraguas transparente o blanco, tiras de papel pinocho blanco y celeste, plástico de burbujas, cinta adhesiva. Corta tiras largas de plástico de burbujas y papel pinocho para simular tentáculos y pégalas con cinta en el borde interior del paraguas. El niño solo debe vestir de blanco o azul y sostener el paraguas abierto.
- Zombi de oficina o escolar: ropa vieja (camisa o polo escolar) que ya no se use, tijeras, sombra de ojos oscura/morada y un poco de cacao en polvo con kétchup. Rasga los dobladillos de la ropa con tijeras y lija para darle aspecto raído. Aplica manchas de la mezcla de cacao y kétchup sobre la tela. En la cara, difumina sombra morada alrededor de los ojos para marcar ojeras pronunciadas.
- Pintor bohemio: boina o gorra plana, camiseta a rayas, cartón grueso recortado en forma de paleta, pinturas de colores y un pincel. Recorta la paleta con un orificio para el pulgar en el cartón y pon gotas de témpera seca simulando una paleta de artista. Dibuja un bigote fino y curvado bajo la nariz con un lápiz de ojos negro.
- Caracol con mochila: papel kraft marrón (papel de embalar), cinta adhesiva ancha, una diadema y dos bolas de porexpán o cartulina. Arruga el papel kraft para darle flexibilidad y enróllalo sobre sí mismo en espiral hasta formar una concha gruesa; fíjale dos tiras de tela o cuerda para llevarlo como una mochila. Pega dos tiras de papel enrollado con bolas en la punta a una diadema para hacer las antenas.
- Nube de tormenta: sombrero viejo o paraguas pequeño, guata o algodón sintético (relleno de cojín), cartulina amarilla, hilo y pegamento textil. Pega copos grandes de algodón grisáceo por toda la superficie exterior del sombrero o paraguas. Recorta tres rayos en la cartulina amarilla y cuélgalos con hilo de los bordes para que caigan alrededor de la cara.
- Cocinero monstruoso: delantal blanco, gorro de cocinero hecho con una tira de cartulina y papel vegetal doblado, cuchara grande de madera y témpera roja diluida. Arma el gorro plisando el papel vegetal sobre la banda de cartulina. Salpica témpera roja con un cepillo de dientes sobre el delantal para simular un incidente en la cocina y ponle harina en las mejillas y la frente.
- Gato negro minimalista: ropa negra ajustada, cartulina negra, diadema básica y un calcetín negro largo relleno de papel o trapos. Pega dos triángulos de cartulina negra en la diadema para las orejas. Cose o sujeta el calcetín con un imperdible a la parte trasera del pantalón a modo de cola y pinta bigotes y la punta de la nariz con lápiz delineador negro.
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