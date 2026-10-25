Los macarrones de Messi en Hincha, su restaurante en Andorra, esconden el secreto de su infancia: «Sofrito de la abuela, bechamel y parmesano»
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Hay platos que saben a infancia, a domingos en familia y a esas recetas que pasan de generación en generación sin perder su capacidad de reunir a todos alrededor de la mesa. Para Lionel Messi, los macarrones son uno de ellos. Y con motivo del Día Mundial de la Pasta, que se celebra hoy 25 de octubre, su propuesta invita a redescubrir uno de los grandes clásicos de la cocina casera: la pasta gratinada con boloñesa, bechamel y queso.
La receta forma parte de la propuesta gastronómica de Hincha, el proyecto de restauración impulsado por el futbolista argentino junto al chef Nandu Jubany. El resultado es una preparación contundente, reconfortante y pensada para disfrutar sin prisas, en la que los macarrones se rellenan de salsa de carne y se cubren con una cremosa bechamel antes de pasar por el horno.
Ingredientes para cuatro personas
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- 400 g de macarrones gruesos.
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- 500 g de carne picada de ternera.
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- 1 cebolla, 1 zanahoria y 1 pimiento verde.
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- 2 dientes de ajo.
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- 400 g de tomate triturado.
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- 1 cucharada de concentrado de tomate.
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- 100 ml de vino tinto.
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- Aceite de oliva, orégano, sal y pimienta.
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- 50 g de mantequilla.
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- 50 g de harina.
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- 600 ml de leche.
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- 80 g de queso parmesano rallado.
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- 100 g de gouda curado rallado.
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- Una pizca de nuez moscada.
Paso a paso: cómo preparar los macarrones de Messi
1. Preparar la boloñesa. Pela y pica la cebolla, la zanahoria y los ajos. Corta también el pimiento verde en dados pequeños. Sofríe las verduras en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernas. Incorpora la carne picada y cocínala hasta que se dore.
2. Dar sabor a la salsa. Añade el concentrado de tomate y mezcla bien. Vierte el vino tinto y deja que el alcohol se evapore. Incorpora el tomate triturado, el orégano, la sal y la pimienta. Cocina a fuego medio durante unos 20 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta conseguir una salsa espesa y sabrosa.
3. Cocer la pasta. Hierve los macarrones en abundante agua con sal, pero retíralos aproximadamente a mitad del tiempo de cocción indicado en el paquete. Deben quedar firmes, ya que terminarán de cocinarse en el horno. Escúrrelos con cuidado y déjalos enfriar ligeramente.
4. Elaborar la bechamel. Derrite la mantequilla en un cazo, añade la harina y remueve durante un par de minutos. Incorpora poco a poco la leche caliente, sin dejar de batir para evitar grumos. Cocina hasta que espese y sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Añade parte del parmesano y del gouda para conseguir una salsa más cremosa y sabrosa.
5. Montar el plato. Engrasa una fuente apta para horno y coloca los macarrones en posición vertical, uno junto a otro. Con ayuda de una manga pastelera, rellénalos con la boloñesa. Distribuye la bechamel por encima y termina con el resto del gouda y el parmesano rallado.
6. Hornear y gratinar. Introduce la fuente en el horno precalentado a 160 °C durante unos 15 minutos. Después, activa el gratinador durante dos o tres minutos, vigilando hasta que la superficie quede dorada.