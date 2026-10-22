Georgina Rodríguez estrena un Patek Philippe de 80.000 euros que también tiene Messi

Georgina Rodríguez es una auténtica apasionada de las joyas extravagantes, los accesorios exclusivos y el lujo que no pasa desapercibido. Su estilo combina prendas sofisticadas con complementos capaces de convertirse en protagonistas absolutos. Y, entre sus objetos de deseo, los relojes ocupan un lugar especial. En su última publicación destaca un Patek Philippe Aquanaut 5167A, una pieza que representa el lado más deportivo y contemporáneo de la alta relojería.

Además, este modelo tiene otro rostro conocido entre sus admiradores: Lionel Messi también cuenta con un Aquanaut en su colección, lo que convierte a este reloj en una elección compartida por dos de las figuras más reconocidas del universo de las celebridades y el deporte. Sin embargo, este no es el único modelo de la prestigiosa firma ginebrina vinculado a la colección de Georgina: también ha sido vista con un espectacular Nautilus cubierto de diamantes.



Patek Philippe Aquanaut 5167A: elegancia con espíritu deportivo

El Aquanaut 5167A demuestra que el lujo no siempre necesita brillar para llamar la atención. Presentado como una interpretación moderna del reloj deportivo, combina líneas reconocibles, materiales resistentes y una mecánica de alta precisión.

Este ejemplar, fechado en 2022 y revisado en 2026 , cuenta con una caja de acero inoxidable de 40,8 milímetros . Su bisel octogonal redondeado es uno de los rasgos más característicos de la colección, con superficies satinadas y pulidas que aportan profundidad al diseño.

La esfera negra incorpora el relieve geométrico propio del Aquanaut, números arábigos aplicados y agujas luminiscentes. El resultado es una estética limpia y sofisticada que encaja tanto con un look informal como con un estilismo de lujo. Su correa negra Tropical , fabricada en material compuesto, refuerza ese carácter deportivo gracias a su flexibilidad, resistencia y comodidad.

En su interior late el calibre automático 26-330 S C , con segundero central, indicador de fecha a las tres y una reserva de marcha de aproximadamente 35 a 45 horas . Además, el fondo de cristal de zafiro permite contemplar los acabados del movimiento.

¿Su precio? En el mercado secundario, el Aquanaut 5167A puede situarse aproximadamente entre 60.000 y 80.000 euros , dependiendo de su estado, documentación y procedencia. Una cifra que confirma que este reloj deportivo es también uno de los grandes objetos de deseo entre los coleccionistas.

El Nautilus de Georgina: oro blanco y cientos de diamantes

Si el Aquanaut apuesta por la discreción, el Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980/1400G juega en una liga mucho más deslumbrante. Georgina también ha sido vista con esta espectacular versión, que fusiona la silueta deportiva del Nautilus con la alta joyería.

Fabricado en oro blanco de 18 quilates , este modelo destaca por su engaste de diamantes en la caja, el bisel y el brazalete. La configuración incluye 893 diamantes talla brillante y 191 talla baguette , una combinación que transforma un icono de la relojería en una auténtica joya de muñeca.

Pero detrás de su apariencia espectacular también hay ingeniería. El reloj incorpora el calibre automático CH 28-520 C , con cronógrafo flyback, función que permite reiniciar la medición sin detener previamente el cronógrafo, e indicación de fecha. Su reserva de marcha alcanza aproximadamente 45-55 horas .

En cuanto a su valor, esta exclusiva versión se sitúa en torno a los 710.000 euros , aunque el precio puede variar según el mercado y la configuración. Una auténtica declaración de lujo que encaja con la pasión de Georgina por las piezas extraordinarias.