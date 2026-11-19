¿Y si el entrenamiento dejara de ser una disciplina para convertirse en un universo de posibilidades? Cycling con mancuernas, fuerza, bootcamp, sesiones intensas de trabajo funcional, pilates y hasta carreras en comunidad. El fitness boutique está evolucionando y Commando Studio quiere formar parte de esa transformación con una filosofía clara: entrenar el cuerpo de manera global, disfrutar del proceso y hacer de cada sesión una experiencia.

Su propuesta no consiste simplemente en sudar durante 50 minutos. Detrás hay una metodología que combina diferentes capacidades físicas y disciplinas para conseguir un entrenamiento 360º . En Commando, la bicicleta deja de ser exclusivamente cardiovascular para incorporar mancuernas y trabajar también el tren superior. La fuerza tiene su propio espacio en Taller, mientras que Bootcamp mezcla intervalos de alta intensidad y entrenamiento funcional. Una fórmula que conecta con la tendencia del fitness actual: fuerza, resistencia, movilidad y trabajo cardiovascular dentro de una misma filosofía.

«Buscamos que el entrenamiento tenga una estructura y una intención», explica Montu, director deportivo de Commando España. Por eso, su programación organiza las sesiones por bloques, diferenciando tren superior e inferior. El objetivo es «progresar, trabajar de manera específica y mantener una recuperación adecuada entre sesiones».

Pero si hay algo que define a Commando es que la experiencia no termina cuando acaba la clase . La música, los coaches, el ambiente y las relaciones que nacen entre los asistentes forman parte del entrenamiento. «Los detalles. El equipo. Y que hacemos todo con mucha pasión y cariño», resume Montu cuando le preguntamos qué diferencia realmente a la marca en un mercado cada vez más competitivo.

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La comunidad también se construye fuera del estudio. Los social runs, los eventos y las actividades compartidas trasladan esa energía a otros escenarios. «Personalmente, creo que el entrenamiento es una herramienta extraordinaria para conectar personas», apunta.

De México a Madrid: una expansión con identidad propia

Commando nació en México en 2017, de la mano de Eduardo Mussali, Erik Rubín y Pedro Pico García . Lo que comenzó como un concepto de fitness boutique en Ciudad de México ha evolucionado hasta convertirse en una marca internacional, con presencia en México y España y una estrategia de crecimiento respaldada también por inversión estadounidense.

Su llegada a Europa se materializó en Madrid en 2025, con la apertura de sus primeros estudios. En la capital, su espacio de la calle Velázquez 67-69 fue uno de los primeros pasos de esta aventura. A él se sumaron Marqués de la Ensenada y, en julio de 2026, su tercer estudio madrileño en Caleido, en pleno Paseo de la Castellana . La expansión española cuenta con socios locales como Borja Vázquez, cofundador de Scalpers; Fernando Nicolás, cofundador de Larrumba, y Fernando Vidaurre, fundador de VDR .

¿El secreto para crecer sin perder la esencia? Entender a cada consumidor sin renunciar a la metodología. «Las personas quieren mejorar su condición física, sentirse mejor, tener más energía y encontrar una actividad que puedan agregar a su rutina», señala Montu.

Y esa parece ser la clave de su filosofía: que entrenar no sea una obligación más en la agenda, sino el momento del día que estás deseando que llegue. Porque el futuro del fitness, como defiende su director deportivo, estará en «la calidad del entrenamiento, la formación de los profesionales y la capacidad de crear comunidades».