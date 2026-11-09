Carlos Rivera visita una de las taquerías de moda de Chamberí y se rinde a su cocina: “La tortilla es espectacular”

Madrid suma cada vez más restaurantes que acercan la gastronomía mexicana a la capital, pero algunos consiguen destacar por su manera de respetar sus recetas y trabajar el producto. Es el caso de La Veintiocho, una taquería situada en el barrio de Chamberí que ha recibido la visita del cantante mexicano Carlos Rivera. El artista ha participado en el primer episodio de una serie gastronómica de Kino Jerez, creador de contenido que se ha propuesto encontrar el mejor taco de Madrid. «Llevo años diciendo que sé de tacos. Es mentira, sé comerlos», bromea Kino al comienzo del recorrido, que arranca en este establecimiento de la calle Eloy Gonzalo, 17, a pocos pasos de la plaza de Olavide. Su propuesta apuesta por una carta breve, una barra desde la que observar el trabajo del taquero y elaboraciones que combinan tradición mexicana y producto español.

Los platos que hay que probar en La Veintiocho

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Génesis🧡🇨🇷 (@genesis_crs_costarica)

Antes de llegar a los tacos, conviene empezar por uno de sus entrantes más reconocibles: el guacamole con torreznos . Una combinación de aguacate, totopos caseros y pequeños trozos de torrezno que aportan un contraste crujiente y salado. Las salsas también tienen un papel protagonista en la experiencia. Entre las opciones de la casa destacan las de aguacate, tres chiles y salsa negra, perfectas para acompañar los tacos y ajustar cada bocado al gusto.

Otro de los platos que merece atención son los sopes de tuétano y chorizo , elaborados sobre una base de masa de maíz frita en manteca. La untuosidad del tuétano y la intensidad del chorizo convierten este entrante en una de las propuestas más contundentes de la carta.

En cuanto a los tacos, uno de los imprescindibles son las carnitas , preparadas con cerdo ibérico y servidas con doble tortilla. Precisamente esta elaboración conquista a Carlos Rivera durante la visita de Kino Jerez. «Nosotros, al menos en las familias en México, los fines de semana es con lo que desayunamos», explica el cantante, que termina reconociendo: «Yo creo que el dos ha sido hasta hoy mi favorito».

También destaca el taco La Veintiocho , una de las referencias que dan personalidad a la propuesta de la taquería y que merece un lugar en el recorrido por su carta. A él se suman otras elaboraciones, como el taco caramelo, con su característica costra de queso a la plancha, y el villamelón, que combina chicharrón de entrecot, cecina mexicana, cebolla y chorizo.

La Veintiocho recuerda a las tradicionales taquerías mexicanas, con una barra abierta a la cocina y una propuesta centrada en el producto y las tortillas. De hecho, la importancia de estas últimas no pasa desapercibida para Carlos Rivera: «La tortilla es espectacular», comenta durante la degustación.