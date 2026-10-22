Antonio Banderas no quiere ser abuelo: «No tengo ganas, soy muy joven»

Hace justo un año que Antonio Banderas llevó al altar a su hija, Stella del Carmen. La hija del actor, pese a crecer en Estados Unidos junto a su madre, Melanie Griffith, decidió darse el sí, quiero en España y concretamente en el hotel de lujo Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII ubicado en Sardón de Duero, en Valladolid. Una ceremonia que reunió a su entorno más cercano y también a la prensa, que aguardó en la entrada de la finca durante horas. Como no podía ser de otra manera y fiel a su saber estar con los medios, el protagonista de El Zorro no dudó en brindar con los periodistas presentes, con los que compartió su felicidad.

Desde que se anunciara la gran boda de su hija, Banderas se mostró de lo más orgulloso de su pequeña porque diera este paso tras muchos años de relación con Alex Gruszynski, su novio desde la infancia. Sin embargo, no ha sido así cuando le han preguntado por los planes de maternidad de Stella.

Antonio Banderas no quiere ser abuelo

Hace solo unas horas, Antonio Banderas ha hecho su confesión más reveladora. Ha sido en los Premios Academia del Perfume, en el Teatro Real de Madrid, donde el actor ha sido contundente a la hora de pronunciarse sobre los planes de futuro de su hija y su yerno. El actor ha dicho que su matrimonio (el de su pequeña) «va viento en popa» y ha hecho uso de su sentido del humor para hablar sobre su primer año casados: «El estrés, todo eso ocurrió el año pasado. Ahora, primer aniversario, muy bien. Siguen juntos. No puedo darle consejos a mi hija a esos niveles».

Además, el actor ha dicho que es incapaz de darle consejos a su hija, ya que confía en la educación que le ha dado: «La necesidad personal tiene que resolverla ella. La dotamos de una educación que yo creo que le va a hacer tomar las decisiones correctas. Pero más allá de eso, nada, pero por lo que me cuenta, están muy felices los dos».

Sin embargo, una de las preguntas que más han sorprendido al actor ha sido sobre los planes de maternidad de Stella del Carmen, lo que supondría que Banderas se convirtiera en abuelo por primera vez: «Cuando venga. Muchas ganas tampoco tengo. Cuando venga, pues sí, será muy gozoso. A mí me gustaría que me llamen abuelo. Mi nieto que me llame abuelo. Mis amigos, no quiero que me llamen abuelo».

Fiel a su sentido del humor, Banderas ha descartado de momento que su hija quiera ser madre y, además, ha dicho que considera que aún no está preparado para este papel en su vida: «Tengo muchos deberes pendientes. Soy una persona muy joven y tengo un gran futuro por delante».