Amador Mohedano, con la cara destrozada tras sufrir una aparatosa caída mientras paseaba a sus perros

Amador Mohedano atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir una aparatosa caída mientras paseaba a sus perros por Chipiona. El hermano de Rocío Jurado, de 73 años, se ha hecho una profunda brecha en el pómulo izquierdo y presenta contusiones en otras partes del cuerpo después de que uno de los animales se cruzara en su camino y le hiciera perder el equilibrio. Un accidente que, además de dejarle una visible herida en el rostro, habría agravado las dificultades que ya tenía para caminar.

La caída no solo le ha provocado una lesión visible en la cara. Amador también tiene un importante hematoma en la rodilla izquierda y el hombro derecho magullado. Además, el golpe habría agravado las dificultades que ya tenía para caminar. Pese a las consecuencias del accidente, el ex marido de Rosa Benito no habría acudido a ningún hospital ni centro médico para ser atendido. En su lugar, estaría recibiendo medicación para aliviar el dolor, con ayuda de una persona que se desplaza hasta su domicilio para administrarle inyecciones. La gravedad de las lesiones que se aprecian en la fotografía ha llamado especialmente la atención, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su evolución.

La noticia se conoció después de que un equipo de La tarde se mueve, en Telecinco, se desplazara hasta la vivienda del hermano de Rocío Jurado para hablar con él. El programa esperaba contar con su presencia, pero el accidente impidió que se produjera el encuentro. Fue entonces cuando se explicó lo ocurrido y se mostró la imagen que el propio Amador había hecho llegar al espacio televisivo. El presentador, Ion Aramendi, destacó el impacto que provocaba la fotografía y explicó que habían optado por difuminarla parcialmente. Por ahora, queda por saber si el televisivo decidirá dar explicaciones públicamente sobre lo sucedido y cuándo podrá retomar su actividad habitual.

Este revés llega en un momento especialmente delicado en el plano personal para Amador, cuya relación con Rosa Benito ha vuelto a ocupar titulares en las últimas semanas. Después de varios años marcados por la distancia, los reproches y el bloqueo de las comunicaciones, el exmatrimonio parece haber iniciado una etapa de mayor acercamiento. El propio Amador se había mostrado especialmente contento al anunciar que su ex mujer había levantado el veto que mantenía sobre él en las aplicaciones de mensajería. Durante años, la colaboradora había optado por cortar el contacto y evitar que pudiera llamarla o enviarle mensajes, una decisión que habría mantenido incluso durante uno de los momentos más delicados de salud de su ex marido.

La mejoría en su relación coincide, además, con la participación de Rosa Benito en Supervivientes All Stars, donde ha vuelto a recordar algunos de los episodios más importantes de su vida sentimental. Durante su paso por el Puente de las Emociones, la colaboradora se emocionó al hablar de Amador y reconoció que había sido «la persona más importante» de su vida en el amor. Unas palabras que evidenciaron que, pese a los conflictos que marcaron su matrimonio y su posterior separación, todavía existe un importante componente emocional en la historia que compartieron.

Sin embargo, el acercamiento no ha impedido que ambos vuelvan a verse envueltos en polémicas televisivas. Las declaraciones de Rosa en el concurso, así como las intervenciones de otras personas de su entorno, han reabierto viejas heridas relacionadas con la ruptura. Entre los asuntos que han vuelto a salir a la luz figuran las infidelidades que ella atribuyó a su ex marido y la deuda con Hacienda de más de 400.000 euros que, según ha contado la propia colaboradora, tuvo que asumir tras la separación. Unas cuestiones que continúan alimentando el interés por una relación que, pese al paso del tiempo, sigue generando titulares.

A este escenario se suma la nueva batalla mediática con Belén Esteban, con quien ni Rosa ni Amador parecen mantener actualmente una buena relación. Ambos han expresado públicamente sus críticas hacia la colaboradora, con quien compartieron distintos momentos de sus trayectorias televisivas. Amador, que llegó a ejercer como representante de Belén durante una etapa, también se ha pronunciado en términos muy duros sobre ella. Mientras tanto, la de Paracuellos mantiene sus propios frentes abiertos y continúa centrada en sus proyectos televisivos.