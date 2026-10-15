Maquilladores coinciden sobre el rejuvenecimiento: «Para un efecto antiedad, lo importante es elevar la parte central de los labios para que visualmente quede más alta”

Cuidar la imagen personal es una forma de expresar el estilo propio, resaltar los rasgos del rostro y potenciar la belleza natural. Para conseguirlo, elegir productos de maquillaje adecuados permiten destacar determinadas zonas y crear efectos visuales favorecedores sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos. Es el maquillaje para el rejuvenecimiento y los trucos para tener unos labios más brillantes.

Entre estos productos, los perfiladores de labios ocupan un lugar destacado por su versatilidad y facilidad de uso. Con el tono y la técnica correctos, es posible definir el contorno, equilibrar la forma de los labios y conseguir un aspecto más voluminoso, atractivo y armonioso. El maquillaje ofrece numerosas posibilidades para adaptar los labios a diferentes estilos, desde un acabado natural para el día hasta un resultado más sofisticado para ocasiones especiales.

Cómo maquillarse los labios a favor del rejuvenecimiento

Por ello, el perfilador se convierte en un gran aliado, ya que permite modificar visualmente las proporciones, mejorar la definición y aportar profundidad mediante la combinación de colores y trazos estratégicos.

Huda Beauty asegura que ya sea para darles volumen, definición, estructura o simplemente para preparar tu labial y que dure más, necesitas estos productos imprescindibles para realzar tus labios.

Además, no es necesario tener una gran experiencia maquillándose: con algunos trucos y una aplicación precisa, cualquier persona puede conseguir unos labios con mayor presencia, un contorno definido y un acabado equilibrado que complemente el resto del maquillaje.

Perfilar ligeramente por fuera del contorno natural

Una de las técnicas de rejuvenecimiento más conocidas consiste en dibujar una línea apenas por encima del borde natural de los labios. Este recurso, conocido como overlining, permite aumentar visualmente su tamaño sin necesidad de utilizar productos adicionales.

Para conseguir un resultado favorecedor, conviene respetar la forma original de la boca y sobresalir solo uno o dos milímetros en las zonas que se quieran potenciar. El canal Tumakeup asegura que si destaco esa zona hacia afuera, visiblemente hace una sensación de labio más gordito. Todo esto maquillando muy poquito por fuera de su línea de natural. Es importante evitar exagerar el trazo, especialmente en las comisuras, para mantener un acabado natural.

Elegir un perfilador de un tono similar al labial

El color también influye en la percepción del volumen. Los perfiladores en tonos nude, rosados o ligeramente cálidos pueden ayudar a definir los labios sin crear contrastes demasiado marcados.

Lo ideal es elegir un lápiz del mismo tono que la barra de labios o ligeramente más oscuro. Así, el contorno aporta profundidad y definición, mientras que el color aplicado en el interior crea una transición suave que hace que los labios parezcan más carnosos.

Dar protagonismo al arco de Cupido

El arco de Cupido, situado en el centro del labio superior, es una zona estratégica para potenciar el volumen. Definirlo con precisión ayuda a destacar la forma de la boca y aporta una apariencia más estructurada.

Para conseguir este efecto, se pueden marcar suavemente los dos picos del arco y redondear ligeramente la línea central. El objetivo no es cambiar por completo la forma del labio, sino resaltar sus curvas naturales. Huda Beauty también aconseja: «Solo tienes que dibujar una «X» y conseguirás un arco de Cupido perfectamente definido».

Combinar el perfilador con iluminador para un mejor rejuvenecimiento

El iluminador es un complemento útil para destacar determinadas zonas del rostro. Aplicar una pequeña cantidad sobre el arco de Cupido ayuda a dirigir la luz hacia el labio superior y a realzar su forma.

El paso a paso para conseguir más volumen de labios

1- Preparar e hidratar los labios

Antes de maquillarlos, conviene eliminar suavemente las pielecitas sueltas y aplicar un bálsamo hidratante. Es importante retirar el exceso antes de perfilar para que el lápiz se deslice correctamente y el color se adhiera mejor.

2- Elegir el perfilador adecuado

Selecciona un lápiz cremoso, fácil de difuminar y con una tonalidad compatible con el labial. Un acabado demasiado oscuro puede endurecer la expresión, mientras que un tono armonioso ayuda a conseguir un resultado natural.

3- Dibujar el contorno

Comienza por el arco de Cupido y continúa hacia las comisuras con trazos cortos y suaves. Si buscas más volumen, puedes sobrepasar ligeramente el borde natural en el centro del labio superior y del inferior, sin exagerar las esquinas.

4- Rellenar parcialmente los labios

Utiliza el mismo perfilador para colorear las esquinas y parte de la superficie interior. Esta técnica ayuda a crear una base uniforme, intensifica el tono y evita que se note una línea demasiado marcada cuando el labial desaparece.

5- Aplicar el labial y difuminar

Rellena los labios con una barra de labios del mismo tono o ligeramente más claro. Difumina la unión con el perfilador para eliminar cortes visibles y conseguir una transición progresiva entre ambos colores.

6- Añadir luz en el centro

Aplica un toque de labial luminoso o brillo en la parte central de los labios. Este detalle refleja la luz y refuerza la ilusión de volumen sin necesidad de recargar el maquillaje.