El sindicato catalanista STEPV sube a sus redes un manual para la huelga general con España llorando la tragedia ferroviaria

Hay detalles que definen la pasta de que están hechas personas y organizaciones. El sindicato catalanista STEPV ha elegido para subir a su perfil de Instagram una infografía que contiene lo que el citado sindicato define como el «manual de instrucciones para la huelga general». STEPV ha subido esta publicación este miércoles, cerca de las 12:00 horas. Es decir, justo cuando España entera llora a las víctimas del trágico accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo) con al menos 64 muertos y 50 heridos. Y todo el país vive con el corazón en un puño rogando que los cuerpos de emergencia encuentren vivos a los desaparecidos.

Un usuario de esa misma red ha respondido a esa publicación, trasladando lo que piensan muchos españoles: «No tenéis otro día para calentar las calles que hoy. ¿Decenas de muertos no son suficientes? Sois carroña».

Tal como ha publicado OKDIARIO, un tren de Iryo ha colisionado este miércoles a las 8:54 horas con un AVE entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, en la línea Madrid-Sevilla, dejando al menos 64 muertos y 80 heridos, 50 de ellos en estado grave. En el Iryo viajaban 146 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE trasladaba a 397 personas.

STEPV ha sido el principal sindicato dentro de la huelga de la educación valenciana, que han secundado también Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Lo que STEPV ha subido a su perfil de Instagram mientras España entera lloraba la tragedia ferroviaria es un manual de instrucciones sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre, con consejos como «no trabajamos, no vamos a clase o colabora en la difusión de la huelga», nada que no pudiera esperar al menos 24 o 48 horas más. Sobre todo, ante un drama tan enorme como el vivido este miércoles.

La actitud de STEPV choca frontalmente con la de las instituciones valencianas. Y, sobre todo, con la del Consell de la Generalitat Valenciana, que ha suspendido todos sus actos tras conocer la tragedia. También, la Cámara de Comercio de Alicante, la entidad que preside Carlos Baño, ha suspendido su cita más importante del año, la Noche de la Economía Alicante, que debía celebrarse en Torrevieja.

Sin embargo, el sindicato STEPV ha subido un manual sobre cómo seguir la huelga general del próximo 11 de noviembre en estas horas de dolor para toda España.