Ridículo de récord de la huelga de Sánchez en el sector hotelero valenciano: solo el 0,46% se suma al paro

En una jornada marcada por el fracaso de la movilización en la Comunidad Valenciana y en toda España, apenas un 0,46% de los trabajadores del sector hotelero y del alojamiento turístico de la Comunidad Valenciana han secundado la huelga general. Una cifra que supone la media de las tres provincias que componen la autonomía. En concreto, en Castellón, solo el 0,10% de los trabajadores del sector han secundado el paro. En Alicante, el seguimiento ha sido del 0,39%. Y, en Valencia, del 0,90%. Así, lo atestiguan los datos de la asociación de referencia hotelera en la Comunidad Valenciana, Hosbec, de acuerdo con los volcados en tiempo real por las 373 empresas asociadas. El sector hotelero valenciano agrupa a más de 22.000 trabajadores.

Hosbec ha anunciado que seguirá haciendo seguimiento de la huelga durante toda la jornada, pero que solo reportará nuevos datos en caso de producirse cambios significativos en los nuevos turnos de servicio.

Los datos de Hosbec constatan el fracaso de la huelga general en un sector clave para la economía del territorio, como es el hotelero y los alojamientos turísticos.

Por lo que respecta a los servicios públicos de la Generalitat Valenciana, la incidencia también está siendo mínima. En concreto, más del 84% del personal docente, el 95% del sanitario y el 90% de los empleados de la administración autonómica no han secundado la huelga general.

Así, el seguimiento de los paros en los servicios públicos de la Generalitat Valenciana se ha limitado un 15,46% entre el personal docente; un 4,95% entre el personal sanitario; y un 9,39% entre los empleados de la Administración de la propia Generalitat Valenciana.

Por provincias, en el ámbito docente, los paros han sido secundados solo por el 13,09% en Alicante; el 14,46% en Castellón; y el 17,82% en Valencia.

En Sanidad, el paro apenas ha llegado al 3% en la provincia de Alicante; en Castellón ha sido del 4,85%. Y, en Valencia, al 5,86%.

En cuanto a los empleados de la Administración de la Generalitat Valenciana, más del 91% ha acudido este miércoles de huelga general a sus puestos de trabajo.