Muere una mujer de 48 años tras un choque frontolateral entre 2 vehículos en Monforte (Alicante)

Una mujer de nacionalidad española y 48 años de edad ha perdido la vida en un choque frontolateral entre dos vehículos en el kilómetro 3,900 de la CV-825, en el término municipal de Monforte del Cid, en la provincia de Alicante. El accidente ha dejado también dos heridos leves. Los hechos se han producido a las 07:55 horas de este viernes. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil.

Según el relato del Consorcio Provincial de Bomberos, uno de los dos turismos implicados en el accidente ha volcado sobre el techo. La mujer ha quedado atrapada en su interior. Han sido los bomberos quienes han excarcelado a la atrapada que ha fallecido.

Los bomberos han desplazado hasta el lugar de los hechos tres vehículos del Parque de Elda (Alicante). Y su intervención ha concluido a las 09:20 horas de la mañana de este viernes. El accidente ha movilizado también a efectivos y vehículos de la Policía Local de Monforte del Cid, Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y Guardia Civil de Tráfico.

Se da la circunstancia de que el 9 de diciembre del pasado año, otro accidente en esta misma carretera se saldó con un balance de siete heridos, de los que tres tuvieron que ser trasladados al hospital de Elda y otros cuatro, con heridas de menor consideración, a centros de salud. En aquel siniestro se vieron afectadas dos furgonetas.

Se da también la circunstancia, tal como entonces publicó OKDIARIO, de que pasado 27 de octubre, el conductor de un camión tipo tráiler de grandes dimensiones murió tras volcar lateralmente el vehículo que conducía e incendiarse por la parte del remolque hasta afectar a la totalidad. Los hechos ocurrieron entonces en la A-33, una carretera que conecta Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El aviso se produjo a las 02:50. El accidente se localizó a menos de un kilómetro del centro penitenciario de la localidad de Villena, en la comarca del Alto Vinalopó, en Alicante.