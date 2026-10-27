Muere el conductor de un camión tras volcar e incendiarse el vehículo en plena madrugada en Alicante

El conductor de un camión tipo tráiler de grandes dimensiones ha muerto tras volcar lateralmente el vehículo que conducía e incendiarse por la parte del remolque hasta afectar a la totalidad. Los hechos han ocurrido en la A-33, una carretera que conecta Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El aviso se ha producido a las 02:50 horas de este martes. El accidente se ha producido a menos de un kilómetro del centro penitenciario de la localidad de Villena, en la comarca del Alto Vinalopó, en Alicante.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante han participado en las tareas de extinción con cuatro vehículos. En concreto, una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ); una Bomba Rural Pesada (BRP); una Bomba Nodriza (BN); y una Bomba Urbana Pesada (BUP), con ocho bomberos, dos cabos y un sargento.

A los trabajos de extinción se han sumado también bomberos del parque de la localidad de Onteniente, en Valencia, con quien el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante mantiene un acuerdo de actuación limítrofe conjunta.

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante han necesitado llamar a una retroexcavadora. El objetivo era el de mover la carga del vehículo accidentado y volcado sobre la calzada en plena autovía durante la madrugada y facilitar, de ese modo, las labores de extinción de los bomberos.

El camión accidentado y quemado, tras volcar, ha quedado en una posición en que ocupaba la práctica totalidad de la vía. Este hecho ha provocado retenciones de tráfico importantes durante toda la noche pasada en una vía que resulta esencial para las comunicaciones en la zona.

Se da la circunstancia de que el pasado diciembre del año 2025, un hombre resultó herido de gravedad al volcar el camión que conducía en la carretera que une Porreres y Campos, la Ma-5040, en Palma de Mallorca. El siniestro se produjo alrededor de las 15.30 horas, a la altura del kilómetro 5,5, en el término municipal de Porreres.