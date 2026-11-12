La juez de Segorbe reabre la investigación del tren atrapado por el incendio de Bejís con 21 heridos

La actual titular de la plaza única de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe (Castellón) ha decidido reabrir la causa del tren que se vio atrapado por el terrible incendio forestal de Bejís, el 16 de agosto de 2022. El conocido como tren del pánico. Además, la magistrada ha acordado citar a declarar en torno a este caso a cuatro investigados, que ya ostentaban tal condición cuando la causa, abierta en octubre de 2022, se archivó provisionalmente en enero de 2023. En concreto, la maquinista del propio tren, un responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos responsables del Servicio de Prevención de Incendios, también en la provincia de Castellón.

El caso, como se ha dicho, fue archivado provisionalmente en enero de 2023. El auto de archivo buscaba en aquellos momentos evitar que corrieran los plazos procesales a la espera de un informe sobre los dispositivos de la Guardia Civil. Sin embargo, ha seguido archivado hasta mucho después. En concreto, hasta que este jueves ha reiniciado su investigación.

El conocido como tren del pánico de Bejís es un ferrocarril que aquel 22 de agosto cubría la línea entre Valencia y Zaragoza. El convoy se vio atrapado por las llamas de un pavoroso incendio forestal, de cuya gravedad da cuenta las 20.000 hectáreas que se vieron afectadas. La maquinista intentó retroceder, pero el fuego terminó por alcanzar al tren. Un total de 21 personas resultaron heridas. Y la propia maquinista sufrió quemaduras muy graves.

En concreto, en torno a las 18:00 horas del día 16 de agosto de 2022, un tren que cubría el trayecto entre Valencia y Zaragoza y transportaba en torno a medio centenar de pasajeros, se encontró de bruces con el descomunal incendio de Bejís. El tren había partido de Valencia a las 16 horas y 22 minutos de aquella fatídica tarde. No fue advertido. Y un súbito cambio en la dirección del viento llevó las llamas hacia la vía. El tren se topó con un infierno de fuego y humo.

El 10 de octubre de 2022, el juzgado incoó diligencias previas por un posible delito de lesiones y daños, tras recibir el atestado de la Guardia Civil sobre este incidente, en el que hubo 21 heridos.

Solo 24 horas más tarde, la juez acordó remitir dos dispositivos electrónicos de ese mismo tren al Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil para el volcado y estudio de los datos que contenían.

En las diligencias previas figuraban cuatro investigados, que son los mismos a los que ahora la juez ha llamado a declarar. En concreto, como se ha dicho, la maquinista, el responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y dos responsables del servicio de prevención de incendios de la misma provincia. Además, figuraban también 30 perjudicados y 34 testigos.

Todavía nadie sabe quién era el encargado de activar el protocolo de seguridad en este caso y ordenar a la conductora que parase antes de llegar al incendio, aunque tanto Renfe como el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, siempre han defendido que el encargado de avisarles era el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad valenciana y que no lo hizo.

La juez ha solicitado también al Adif que informe si cuando se produjo el terrible suceso tenía algún protocolo sobre el modo cómo actuar cuando los incendios se producían, no dentro, sino en el exterior de los trenes.

Tal como publicó OKDIARIO en 2022, el terrible suceso de Bejís ocurrió casi dos años después de que Renfe nombrase como responsable de Relaciones Institucionales en Valencia a Juan Carlos Fulgencio Tejedor, ex delegado del Gobierno entre junio de 2018 y febrero de 2020. En esas mismas fechas, Renfe también nombró delegado territorial de Seguridad y Autoprotección Este a José Riera Cardó, policía local de Valencia y miembro entonces de la Ejecutiva PSPV-PSOE. Riera estuvo en la visita de cargos de Renfe a la Dirección General de Emergencias de la Generalitat valenciana.

La reapertura del caso se produce en un momento de máxima sensibilidad en materia de tragedias ferroviarias, tras las catástrofes de Urda y Adamuz, que han terminado por costar el cargo al ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente.