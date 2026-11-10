La jefa de liderazgo del Ejército de tierra en Cámara Alicante: «Un líder respetado tiene que ser justo»

La coronel María Gracia Cañadas García-Baquero, jefa del departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, ha sido la invitada este martes a las Conferencias Circulares organizadas por Cámara Business Club de la Cámara de Comercio de Alicante, entidad presidida por Carlos Baño. En concreto, María Gracia Cañadas García-Baquero ha impartido una conferencia titulada Liderar cuando todo se hunde. El factor humano en las situaciones de crisis.

Cámara Alicante sorprende en positivo en cada una de sus conferencias circulares con disertadores de primer nivel, que captan desde el primer momento el interés de un público conformado por empresarios de primer nivel y emprendedores. Esa combinación de experiencia y juventud ha sido la que ha llenado la tarde de este martes el espacio que Cámara Alicante ha preparado en su emblemática sede para el acto.

Lo que ha ofrecido María Gracia Cañada García-Baquero ha sido una lección magistral acerca del liderazgo, pero también de la estrategia en las decisiones, la gestión de las crisis y las emergencias y de la comunicación. Todo, en torno a esa idea clave que ha dado título a la disertación. La exposición se ha prolongado a través de un fluido diálogo con el público. Una parte del acto que ha moderado de un modo ameno a la vez que riguroso el vicepresidente primero de la entidad cameral, Jesús Navarro.

María Gracia Cañadas García-Baquero es la primera mujer que ha obtenido en la historia de las Fuerzas Armadas el diploma de oficial del Estado Mayor. Fue en 2009 y se lo entregó Juan Carlos I. En 2025, hace solo un año, recibió el título de Defensora de Zaragoza. Una distinción que, entre otras cosas, simbolizaba el avance de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Ese galardón lo recibió en el acto de homenaje a las heroínas del sitio, como Agustina de Aragón.

La conferenciante ha lanzado ideas como que en una crisis, «es muy importante que un subordinado que ve algo que no coincide con el plan establecido tenga que decirlo». Y que el subordinado «tiene que tener la confianza del jefe para decirle lo que le tiene que decir y el jefe la del subordinado». Porque, según ha expuesto: «La lealtad es decirle al jefe la verdad».

También ha efectuado reflexiones como que «a veces corren los rumores porque, a falta de información, tiramos de lo que tenemos: información incompleta, antigua, sesgada». O que en la comunicación «el silencio no es nunca neutral», para recordar a continuación que «es importante dar la información que tengamos, no más de la cuenta».

Otro de los momentos para la reflexión ha sido cuando ha preguntado: «¿Qué pasaría si mi decisión apareciera en la primera página de los periódicos y lo pudiese leer mi familia?». Y un sinfín de ideas que, hilvanadas y estructuradas, como ella las ha expuesto, han constituido una disertación de enorme interés.