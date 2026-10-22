Iván Redondo huye e insulta a OKDIARIO cuando le pregunta por su ‘piso chollo’: «Es mentira»

Iván Redondo, el gurú de la comunicación del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha respondido este jueves en Alicante a OKDIARIO a preguntas sobre su vivienda con insultos y acusaciones dirigidas al director de este medio, Eduardo Inda. Asimismo, ha intentado desprestigiar la labor de los profesionales que han llevado la investigación seria y rigurosa de la citada vivienda, en que el mencionado Iván Redondo ha vivido al menos entre 2011 y 2025 como inquilino de la Seguridad Social. Se trata de un piso de la calle Diego de León, en Madrid, que compró sin subasta en septiembre de 2025, como adelantó este periódico, a un precio muy inferior al de mercado. Finalmente, Iván Redondo se ha marchado sin contestar cuando OKDIARIO le ha preguntado si creía que el tema de su vivienda perjudicaba al PSOE en esta materia.

Redondo ha sido invitado por la Cámara de Comercio, para participar en los Encuentros Circulares de la institución cameral. Un evento al que han acudido políticos de distintas ideologías, empresarios y relevantes profesionales de todos los ámbitos. Y que cuenta con un extenso auditorio entre los empresarios, pero también congrega a profesionales liberales, periodistas y otros sectores de la sociedad alicantina.

En los momentos previos a ese acto, Iván Redondo ha comparecido ante los medios. Y este periódico ha sido el primero en preguntarle. En concreto, hasta en tres ocasiones, en torno al piso. OKDIARIO ha preguntado a Iván Redondo si consideraba que vivir de alquiler social y luego tener por un precio de ganga un piso en el corazón de Madrid era propio de una política de izquierdas.

Lejos de responder a esa concreta pregunta, Iván Redondo ha contestado con el argumentario del que quiere escurrir el bulto: insultando a Eduardo Inda y con una total falta de respeto a los periodistas que han efectuado esa investigación, a pesar de que OKDIARIO ha publicado datos y documentos que corroboran todo lo publicado por este medio. «Fui al Cascabel y expliqué la posición. Yo lo que diría a OKDIARIO es que Inda deje de ser un trolas. Es todo lo que tengo que decir, porque él sabe que está mintiendo», ha dicho Iván Redondo.

No obstante, OKDIARIO ha vuelto a incidir en este tema, preguntando de nuevo a Iván Redondo. Pero este último, de nuevo, ha utilizado como único argumento el de intentar desacreditar una información veraz, rigurosa y seria. Así, la pregunta ha sido: «¿Usted considera que es una política de izquierdas esto, con el problema de vivienda que hay en España en estos momentos?». Iván Redondo ha vuelto a su argumentario del insulto, ignorando por completo el contenido de la pregunta y expresando, además de reiterar los insultos a Eduardo Inda, que «todas las redes sociales han desmentido las mentiras de OKDIARIO».

En ese momento, este periódico ha hecho ver a Iván Redondo que «no está respondiendo a la pregunta», a lo que Iván Redondo, ya en tono desafiante, ha espetado: «Estoy contestando perfectamente». Y ha vuelto a insultar a Inda.

A partir de ahí, los periodistas de otros medios han preguntado a Iván Redondo por otras cuestiones. Pasados unos minutos, este medio ha vuelto a insistir. Pero, en esta ocasión, la pregunta ha sido otra: «¿Cree usted que temas como los de su vivienda perjudican al PSOE en vivienda?». Iván Redondo ha mirado al periodista y, sin mediar una palabra más, ha dado por concluida su comparecencia ante los medios y se ha marchado.

Asimismo, en la sala, en un acto muy largo, el moderador ha vuelto a inquirir a Iván Redondo sobre la cuestión de su piso. En un encuentro en que Redondo se ha tomado tiempo para contestar a cada cuestión, ha zanjado en 30 segundos la respuesta sobre su piso. Y, de nuevo, con ataques a Eduardo Inda, como se puede ver en el vídeo cedido por 13TV, que ilustra esta información.