Hallado muerto en el monte Ponoig un policía local de Jijona (Alicante) desaparecido desde el martes

Los dispositivos de búsqueda han encontrado en torno a las 12:00 horas de este miércoles, cerca del pico del monte Ponoig, en la localidad de Polop de la Marina, el cuerpo sin vida de un varón de 45 años, policía local en la localidad de Jijona (Alicante). La tesis que manejan los equipos de rescate es que el fallecido pudo caer al atravesar un paso de cierta dificultad y cuando se encontraba ya muy cerca de alcanzar el pico.

El fallecido llevaba desaparecido desde este martes. Más de 50 efectivos de distintos cuerpos, drones y un helicóptero han participado en las tareas de localización, que comenzaron a las 20:20 horas y se han extendido toda la noche y toda la madrugada, hasta encontrar su cadáver.

El fallecido había aparcado su vehículo en las inmediaciones del monte Ponoig, junto a una helisuperficie del municipio de Polop de la Marina, una localidad que se halla muy cerca de la ciudad-turismo por excelencia, Benidorm. Ahí se perdió su pista.

Sobre las 20:20 horas de la tarde de este martes, los bomberos recibieron el aviso. Es habitual que los efectivos de ese cuerpo de emergencia realicen búsquedas de personas que se han desorientado o se han perdido. Pero, en este caso, el hombre a quien se buscaba no aparecía a pesar del enorme despliegue de medios para hallarlo, con la colaboración, también, de la Policía Local.

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante había movilizado a efectivos del parque de Marina Baja, en Benidorm; drones del parque de San Vicente del Raspeig (Alicante), el equipo de montaña y un helicóptero. Pero, a pesar del constante trabajo de búsqueda, hasta casi este mediodía, las tareas para hallar al policía local desaparecido habían resultado infructuosas.

Pasadas tantas horas tras la desaparición, las perspectivas no eran positivas. Y efectivamente, así ha sido. El cadáver ha sido hallado en un paso que reviste cierta dificultad, según los bomberos. Por ello, ahora mismo se maneja la tesis de que el fallecido pudo precipitarse y morir.