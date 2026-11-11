Garriga retrata en Valencia la huelga de Sánchez: «Un circo general convocado por el Gobierno de España»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha referido este miércoles en Valencia a la huelga general convocada también para hoy en toda España: «Entenderán que en un día como hoy haga referencia al circo general, porque no estamos ante una huelga, sino ante un circo general convocado por el Gobierno de España, que ha utilizado a sus milicias, a esos sindicatos de Comisiones Obreras y de UGT, que son los altavoces del Gobierno de España», ha expresado Ignacio Garriga. Unos sindicatos que, según ha manifestado, «se han puesto al servicio del Gobierno de España».

Del actual Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, Ignacio Garriga ha recordado, además, que «ha multiplicado por cuatro» las subvenciones a esos mismos sindicatos: «Antes de que llegara Sánchez recibían 8,8 millones en ayudas directas», mientras que ahora «cobran más de 32 millones del dinero de todos los españoles».

Para Ignacio Garriga, «es evidente que no es una huelga general, es un circo general que ha sido convocado por el Gobierno de España y ante el cual nosotros estamos al lado de aquellos que hoy quieren levantar sus persianas, seguir haciendo su jornada laboral y ganarse el pan para poder llevarlo a sus familias».

Ignacio Garriga ha efectuado estas manifestaciones en Valencia, acompañado, entre otros, por el cabeza de lista al Congreso por esa provincia, Ignacio Gil Lázaro, y por el ex conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. Este último forma parte como número 2 de la lista compartida al Senado.

Ignacio Garriga viajará también a Gandía, el municipio de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y fortín socialista en la Comunidad Valenciana, donde tiene previsto participar en un acto público de Vox.

En Valencia, Ignacio Garriga se ha referido también a la decisión del Gobierno de Sánchez de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido contra la prioridad nacional que el PP y Vox han puesto en marcha en la Comunidad Valenciana.

A este respecto, Ignacio Garriga ha denunciado que Vox entiende que el Gobierno de España «lo ha hecho no porque haya algún tipo de discrepancia jurídica, que sabemos que no la hay», sino que se trata del «último intento de un gobierno en absoluta descomposición que intenta utilizar, una vez más, una institución del Estado para tumbar la voluntad popular de los valencianos».

El secretario general de Vox ha explicado que lo que «quiere recurrir» el Gobierno de Sánchez, elevando el contenido de esa ley al Tribunal Constitucional, es «la prioridad nacional. Es decir, que los españoles dejen de ser los últimos en el acceso a una ayuda social o una vivienda». Y, también, «que se impida que el burka o el nicab se vean con normalidad en nuestras calles», que «los menas sean devueltos con sus padres a sus países de origen» y, «en definitiva, que la ideología no sea la que empape toda la educación valenciana».

Con ello, según ha destacado Ignacio Garriga, «el Partido Socialista demuestra, una vez más, que está en contra del sentido común» y que «no quiere respetar la voluntad mayoritaria», porque la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, que es donde se sitúan esas medidas, «es una ley aprobada con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas y que surge de una votación en las elecciones. Es decir, de una voluntad popular de los valencianos».

Finalmente, y ya en referencia directa a las próximas elecciones generales, Ignacio Garriga ha criticado que «llevamos ocho años sufriendo a un partido socialista que ha gobernado en contra de los intereses de los españoles y siempre que ha tenido oportunidad lo ha demostrado».

En este sentido, Ignacio Garriga ha recordado «como en las trágicas inundaciones en Valencia, el Gobierno dijo aquello de que quien quiera ayuda que la pida». Y que «ha abandonado a los ceutíes, a nuestros compatriotas en el Hierro y que nos ha condenado a apagones, algo que no habíamos sufrido en nuestra nación, porque se rendía a esas leyes ideológicas que le exigían sus socios en Bruselas».