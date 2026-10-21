Detenido con un soplete un hombre con antecedentes en el incendio de un edificio en Valencia

Un varón, cuya edad y nacionalidad no han trascendido hasta el momento, ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional el mediodía de este miércoles tras producirse un incendio en un edificio de la Avenida Burjassot, en Valencia, que ha sido desalojado por completo.

En el momento de su detención, el hombre portaba un soplete. El detenido tiene antecedentes por incendios. Todo ello, según han revelado a OKDIARIO fuentes de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha recibido el aviso del incendio producido en el citado edificio de la Avenida de Burjasot, en Valencia, desde el 112 a las 14:57 horas de este miércoles. Y, de inmediato, se ha puesto en marcha el operativo en torno a este suceso.

El hombre había sido detenido con anterioridad por causar un incendio. En concreto, el pasado mes de mayo, según Las Provincias. Si bien, entonces, los bomberos pudieron evitar la propagación de las llamas al resto del edificio en colaboración con la Policía Local y la Policía Nacional. Fueron los propios vecinos, en aquella ocasión, los que alertaron de la intensa humareda que salía de una de las viviendas.

Se da la circunstancia de que, el pasado agosto, agentes, en ese caso, de la Guardia Civil detuvieron a otro varón de 36 años de origen marroquí por prender fuego a una vivienda en Anna (Valencia). Varios vecinos de la vivienda incendiada necesitaron ser atendidos en un centro sanitario.

Los agentes de la Guardia Civil que redujeron al autor de aquel incendio sufrieron, además, quemaduras leves. Y necesitaron forzar la entrada en la vivienda de segunda planta en cuyo interior se hallaba el citado varón marroquí, luego detenido. Este último, según el Instituto Armado, estaba arrojando enseres, como colchones y objetos textiles, a las llamas en el momento en que el Instituto Armado logró acceder a la vivienda.