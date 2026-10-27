Detenido un marroquí por robar en 8 vehículos en Valencia: los daños que causó doblan el botín

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un marroquí de 38 años como supuesto autor de un total de ocho robos con fuerza en vehículos. Todos, en el polígono industrial de Buñol, en la provincia de Valencia. Se da la circunstancia de que la valoración económica de los objetos sustraídos en los ocho robos se eleva a 2.100 euros, mientras que los daños ocasionados alcanzan los 5.000 euros.

La investigación arrancó a consecuencia de las denuncias por la ola de robos en el interior de vehículos en el polígono industrial de Buñol a lo largo de casi un mes. En concreto, en los días que van desde el 9 de agosto hasta el cuatro de septiembre de este año 2026.

Los robos se cometían siempre en el citado polígono industrial, durante las horas de noche, aprovechando la escasa visibilidad y la poca presencia de viandantes. El asaltante fracturaba las ventanillas de los vehículos que asaltaba. Luego, sustraía los objetos de valor del interior de los mismos. Finalmente, la Guardia Civil estableció un dispositivo que ha producido la detención del sospechoso.

Se da la circunstancia de que también en el verano, pero en 2024, otro varón, también de origen marroquí y de 25 años de edad, resultó detenido por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de los robos en el interior de siete vehículos acaecidos en aquel mes de agosto en la localidad de Oliva. Este último, un municipio de más de 25.000 habitantes ubicado en la comarca de la Safor, en la provincia de Valencia, y próximo a la provincia de Alicante.

Para ejecutar los robos, el ladrón fracturaba los cristales de las ventanillas de los vehículos con piedras de gran tamaño y similares. Una vez accedía al interior de los coches, sustraía los objetos personales que hallaba. Todo ello, según fuentes de la Guardia Civil.