Detenido por tirotear a un marroquí en un bar de Alicante mientras le gritaba «¡moro mierda!»

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer y tres varones, de edades comprendidas entre los 19 y los 44 años, como presunto autor y supuestos colaboradores de un delito de odio por las expresiones que el principal investigado profirió supuestamente contra la víctima mientras le disparaba. Entre ellas, según las fuentes consultadas, la de «¡moro mierda!». La mujer y dos varones y, entre ellos, el principal investigado, son de origen español. Mientras el cuarto detenido es marroquí.

En concreto, el principal investigado ha sido detenido por efectuar varios disparos contra un hombre de origen marroquí y su furgoneta en un bar en la zona próxima al cementerio de la ciudad mientras profería contra él las expresiones antes citadas. Dos de las otras tres personas han sido detenidas en el transcurso de las entradas y registros domiciliarios en relación con el caso efectuado por los agentes. Dos de los detenidos son una pareja formada por un hombre, sobre el que constaba una reclamación judicial, y una mujer.

Al principal detenido se le imputan los supuestos delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delito de odio y daños. A la mujer se imputa otro supuesto delito de tráfico de drogas, porque en el transcurso del registro de la vivienda en que habita se hallaron sustancias estupefacientes, según el relato policial. Y a otro varón, los de tráfico de drogas y el antes citado de reclamación judicial.

La investigación del caso arrancó a raíz de la denuncia de la víctima. Este último manifestó que una tercera persona había efectuado varios disparos cuando se encontraba tomando café en un bar, mientras el atacante profería las expresiones de odio antes citadas contra su persona. Si bien ninguno de los proyectiles había impactado en la víctima, sí ocasionaron daños en su vehículo.

En el transcurso de los registros antes citados, los investigadores encontraron 3.700 gramos de marihuana, 30 gramos de hachís, una balanza de precisión, unos 300 euros en billetes fraccionados, dos chalecos antibalas y una katana.

En paralelo, y al objeto de hallar el arma con la que supuestamente se habían efectuado los disparos, la Policía Nacional llevó a cabo un dispositivo tras tener conocimiento de que había un vehículo en circulación cuyos ocupantes portaban armas de fuego. El vehículo fue localizado en una gasolinera. Y sus ocupantes, al percatarse de la presencia policial, intentaron iniciar una huida. Pero fueron interceptados e identificados.

En el registro del citado vehículo, que ha sido devuelto a su legítimo propietario, los agentes han hallado un arma de fuego con dos cargadores. Los detenidos en esta intervención han sido el principal sospechoso y otro varón de origen marroquí.