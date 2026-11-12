Los acampados de Valencia se retiran horas después de la huelga general y tras 40 días instalados

Apenas unas horas después de que concluyera la manifestación con que se dio por concluida la huelga general en la ciudad de Valencia, la acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento desde el pasado 3 de octubre ha comenzado a levantarse definitivamente. La acampada situada justo enfrente del Ayuntamiento de Valencia concluye, también, después de 40 días y justo a horas del arranque de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo día 29, que será esta misma noche.

Los acampados sugieren que se retiran porque el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno no han querido seguir dialogando, pero lo cierto es que su continuidad empezaba a ser un problema grave para todas las instituciones. Por un lado, dada la proximidad de las fiestas navideñas. Y, por otro, porque ante cualquier contingencia se encontraba muy expuesta.

Una portavoz ha avanzado además que los acampados de Valencia van a desalojar el espacio que ocupan en la plaza del Ayuntamiento este mismo jueves porque «si no, nos van a desalojar a la fuerza». También ha sostenido que las personas que siguen dentro de esa acampada no están a favor de la retirada, pero que consideran que han agotado todas las vías de comunicación, según Europa Press.

El pasado día 3 del mes de octubre, un grupo de izquierda empezó a acampar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia tras la manifestación por la vivienda celebrada esa mañana en la tercera ciudad de España y que dejó a nueve policías heridos. Además, resultaron detenidas cinco personas en relación con esos mismos hechos.

Luego que se dispersó la manifestación, se conoció que unas 200 personas de grupos de izquierdas fueron convocadas a través de grupos de Telegram para acampar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con el apoyo de los convocantes de la manifestación de la mañana.