En 1984, la NASA envió 3.300 abejas al espacio para ver si podían armar un panal: a los 7 días lo habían conseguido

En abril de 1984, un transbordador espacial de la NASA llevó a bordo una pequeña para averiguar si estos insectos eran capaces de seguir construyendo panales en ausencia de gravedad. Durante el viaje, las abejas permanecieron dentro de un módulo de aislamiento diseñado para ellas y fabricado por la División Espacial y de Aviónica Estratégica de Honeywell, donde los investigadores podían observar de cerca el comportamiento de la colonia mientras permanecía en órbita. En la actualidad, este dispositivo se conserva en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian.

Aquel experimento dejó una enseñanza muy interesante sobre la capacidad de adaptación: las abejas no sólo lograron sobrevivir en condiciones de microgravedad, sino que también consiguieron reorganizarse y encontrar nuevas formas de desenvolverse. Una pequeña muestra de hasta dónde puede llegar la capacidad de adaptación de una comunidad cuando desaparecen las condiciones que hasta entonces habían guiado su comportamiento.

El experimento de la NASA con abejas

Las abejas utilizan la gravedad para orientarse y comunicarse y, cuando ésta desaparece, su sistema de navegación y transmisión pierde uno de sus principales puntos de referencia. Sin embargo, diversos estudios sobre la orientación de los panales han demostrado que las abejas melíferas pueden construir celdas en distintas posiciones, tanto en condiciones de gravedad cero como en la Tierra. Esto indica que la gravedad no resulta determinante para establecer la orientación de las celdas.

En la Tierra, las abejas utilizan la gravedad como referencia para orientarse mientras construyen sus panales; las obreras suelen disponer las celdas hexagonales con una inclinación determinada hacia abajo. Asimismo, desempeña un papel fundamental en la comunicación, especialmente a través de la conocida «danza de la abeja». Cuando una recolectora regresa a la colmena y realiza este movimiento sobre la superficie vertical del panal para indicar dónde ha encontrado alimento, la dirección y la inclinación de sus movimientos respecto a la gravedad transmiten información esencial. En concreto, el ángulo de la danza permite a las demás abejas conocer la dirección de la fuente de alimento en relación con la posición del sol.

En el experimento de 1984, viajaban 3.300 abejas en el transbordador espacial de la NASA. Sobre cómo reaccionaron al llegar al espacio, al principio intentaban volar y terminaban golpeándose contra las paredes del módulo. Sin embargo, después de varios días, consiguieron adaptarse al entorno.

Cuando finalizó la misión, que tuvo lugar entre el 6 y el 13 de abril, había conseguido fabricar alrededor de 200 centímetros cuadrados de panal. Los análisis posteriores confirmaron que la estructura era comparable a las que las abejas construyen en la Tierra. Además, la abeja reina llegó a poner 35 huevos, una señal de que las funciones esenciales de la colonia continuaron desarrollándose en el espacio. Por otro lado, la mortalidad registrada durante el viaje fue inferior a la prevista.

Módulo de recinto para abejas, STS 41-C

«Esta caja hábitat se utilizó dos veces para experimentos estudiantiles a bordo del Transbordador Espacial. Albergó 3300 abejas en la misión STS 41-C en 1984 y numerosas moscas domésticas en la misión STS 51-D en 1985. Muchos investigadores están interesados ​​en la adaptación de los animales a la microgravedad (ingravidez) mientras realizan vuelos, construcción de panales y otras actividades normales en el entorno único del espacio», detalla elMuseo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian.

El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian alberga la mayor colección de objetos relacionados con la aviación y la exploración espacial del mundo. Actualmente, cuenta con dos sedes emblemáticas: el edificio original, situado en el National Mall de Washington D. C., y el Centro Steven F. Udvar-Hazy, ubicado en Chantilly, Virginia.

El museo de Washington reúne algunos de los elementos más representativos de la historia de la aviación y la exploración espacial. Entre ellas destacan el Wright Flyer de 1903, el Spirit of St. Louis, pilotado por Charles Lindbergh, y el traje espacial que utilizó Neil Armstrong durante la misión Apollo 11. Por su parte, el Centro Steven F. Udvar-Hazy alberga otros grandes hitos de la historia aeronáutica y espacial. Su colección incluye el transbordador espacial Discovery, un avión supersónico Concorde de Air France y el legendario avión de reconocimiento Blackbird SR-71.

Insectos en el espacio

Las abejas que viajaron al espacio en 1984 no fueron los primeros insectos en salir de la Tierra. Ese hito correspondió a las moscas de la fruta, que en 1947 se convirtieron en los primeros animales enviados al espacio. Con el paso de los años, la lista de pasajeros fue creciendo: arañas para estudiar cómo tejían sus telas en ausencia de gravedad y hormigas para analizar el comportamiento colectivo, entre otros.

Los insectos son organismos pequeños, fáciles de transportar y cuyo comportamiento en la Tierra está ampliamente estudiado. Esto permite a los investigadores establecer comparaciones precisas entre sus reacciones en condiciones normales y lo que sucede cuando se encuentran en microgravedad para preparar futuras misiones espaciales.