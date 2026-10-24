Insultan y agreden en plena calle al alcalde de Sant Pere de Torelló tras exigirle una vivienda

Los Mossos d’Esquadra detienen a un hombre de 31 años y una mujer de 49, acusados de agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló, situado en la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona, Jordi Fàbrega, después de que les explicara que el Ayuntamiento no disponía de una vivienda para ellos. El ataque ocurrió el pasado jueves por la tarde y también dejó heridos leves al segundo teniente de alcalde, Josep Vilar, y a una vecina que intentó mediar.

Los arrestados no son vecinos del municipio y cuentan con antecedentes policiales. Ambos residen en el norte de la comarca barcelonesa de Osona y han pasado este sábado por la mañana a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron hacia las 19:00 horas, cuando Fàbrega y Vilar caminaban por la calle. Según fuentes de la policía catalana, el hombre y la mujer se acercaron a los representantes municipales y los abordaron «de forma agresiva» para pedirles que les dieran una vivienda municipal.

El alcalde les explicó que el consistorio no tenía en ese momento una casa disponible para ellos. Tras esa respuesta, ambos comenzaron a insultarlo y lo agredieron. El ataque se dirigió también contra Vilar, que acompañaba a Fàbrega. Los dos ediles sufrieron heridas de carácter leve.

Una vecina herida al interceder

Una vecina de la localidad presenció lo que estaba ocurriendo y trató de mediar. La mujer intercedió por el alcalde y el segundo teniente de alcalde, pero también resultó herida durante el incidente.

Tras recibir el aviso de la agresión, los Mossos desplazaron varias patrullas al lugar. Los agentes lograron localizar poco después a los dos presuntos responsables y procedieron a su detención.

La mujer arrestada acumula 17 detenciones por diversos delitos. El hombre también tiene varios antecedentes policiales, aunque no se ha concretado a qué hechos corresponden.