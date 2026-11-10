Hoy, 10 de noviembre de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con un cielo que alterna nubes y claros. Las temperaturas mínimas experimentan ligeros cambios, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso. Un viento flojo del oeste will soplará moderadamente en las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de noviembre

Barcelona: cielo nublado y brisa suave hacia la tarde

El cielo se despereza lento, cubierto por una suave capa de nubes que se perfilan en un gris claro. A medida que el día avanza, la temperatura oscilará entre los 16 y 24 grados, con un ambiente un tanto cargado debido a la humedad, que alcanzará su máximo durante la jornada. Aunque no se esperan lluvias intensas, podría haber margen para algún chubasco ligero al caer la tarde, especialmente conforme el sol se oculta a las 17:36.

Ya por la tarde, una brisa suave, proveniente del oeste, recorrerá las calles de Barcelona a unos 10 km/h, ofreciendo un alivio ante la calidez. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 24 grados, proyectando un día que, aunque algo húmedo, promete ser agradable para disfrutar al aire libre. Así que, aquellos que salgan a explorar la ciudad, pueden prepararse para un cierre de jornada placentero, con la magia del atardecer despuntando en el horizonte.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias en aumento

Las nubes grises se asoman en el horizonte de L’ Hospitalet de Llobregat, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Con un viento que comienza a hacerse notar, la mañana se presenta fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 15 grados y una humedad relativa que toca el 100%. A medida que avanza el día, las lluvias se harán más probables, especialmente en la tarde, donde la probabilidad será del 20%.

El contraste es evidente en la evolución del tiempo; mientras que la mañana promete un ambiente templado y algo desapacible, la tarde traerá una sensación térmica que podría bajar hasta los 14 grados, acompañada de rachas de viento que alcanzarán los 30 km/h. Ante este panorama, se recomienda llevar paraguas y estar preparado para el cambio brusco que la tarde podría traer.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo que promete ser mayormente despejado, donde la luz del sol comenzará a asomarse a las 07:33. Las temperaturas en la madrugada rondan los 15 grados y a medida que avance la mañana, ascenderán hasta los 23. Con una humedad del 50%, se espera que el ambiente se sienta agradable, sin probabilidad de lluvia durante esta primera parte del día.

Ya en la tarde, el termómetro alcanzará su máxima de 24 grados. La sensación térmica, sin embargo, puede llegar hasta los 24, haciendo que el ambiente se sienta más cálido. Se prevé un cielo parcialmente nublado, pero sin lluvias y aunque el viento soplará suavemente de dirección norte a una velocidad media de 15 km/h, no se esperan ráfagas preocupantes. La puesta del sol a las 17:35 nos regalará unas 10 horas de luz.

Cielo algo nublado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta templado y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 23 grados. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto y, aunque hay pequeñas probabilidades de lluvia, el viento soplará suavemente, sin causar molestias. En la tarde-noche, se espera un ligero aumento en la nubosidad, pero la jornada se mantendrá sin grandes cambios.

Es un buen día para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad. Aprovechar el tiempo estable permitirá realizar actividades diarias con comodidad, ya sea explorando parques o simplemente disfrutando de un café al aire libre.